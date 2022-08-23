Швеція анонсувала додатковий пакет допомоги Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Швеція незабаром оголосить про додатковий комплексний пакет допомоги у боротьбі з російським агресором. Про це наголосила шведська прем'єр-міністерка Магдалена Андерссон на Кримській платформі, інформує УНН.
Деталі
Андерссон зазначила, що уряд Швеції категорично засуджує повномасштабне вторгнення рф. Світова спільнота має підтримувати Україну та гарантувати подальшу скоординовану реакцію з метою зупинити російську агресію, забезпечити притягнення до відповідальності усіх винних, а також попередити подібні агресії в інших регіонах.
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«І мій уряд скоро оголосить про додатковий комплексний пакет допомоги Україні. Чим потужніша Україна, тим безпечніше всім нам», - додала Андерссон.
Доповнення
Україна і Світовий банк підписали угоду про надання гранту Києву на 4,5 млрд доларів.