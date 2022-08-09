Україна отримає грант на 4,5 млрд дол.: підписано угоду зі Світовим банком

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"Сьогодні міністр фінансів Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи (білорусь, Молдова та Україна) Аруп Банерджі підписали угоду про надання Україні гранту у розмірі 4,5 млрд дол. США", - йдеться у повідомленні.

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Кошти були надані США та направлені до цільового фонду багатьох донорів у межах проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні».

«Висловлюю вдячність уряду США та команді Світового банку, завдяки зусиллям яких український уряд продовжує забезпечувати ритмічні виплати заробітних плат, соціальних та пенсійних виплат в умовах боротьби з агресором. Грантове фінансування є надзвичайно важливим для нас, оскільки дозволяє знизити боргове навантаження на Державний бюджет України та думати про повоєнну відбудову держави», - зазначив під час підписання угоди міністр фінансів Сергій Марченко.

Грант буде спрямовано на забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги, вказали у Мінфіні.

Доповнення

Україна подала до Міжнародного валютного фонду офіційну пропозицію щодо нової спеціальної програми, яку хоче розпочати до кінця 2022 року.