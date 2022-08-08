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Україна подала МВФ офіційну заявку на нову програму - Шмигаль

Україна подала МВФ офіційну заявку на нову програму - Шмигаль

Київ • УНН

 • 182757 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Україна подала до Міжнародного валютного фонду офіційну пропозицію щодо нової спеціальної програми. Про це заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час онлайн-розмови з міністром фінансів ФРН Крістіаном Лінднером, повідомили в уряді, пише УНН.

Цитата

«У п’ятницю лист був надісланий голові Фонду. Розраховуємо отримати відповідну допомогу від МВФ уже в листопаді-грудні цього року», — сказав очільник уряду.

Деталі

Німеччина, за словами міністра фінансів ФРН Крістіана Лінднера, підтримує розпочаті урядом України процедури з відтермінування виплати боргів й зусилля в напрямку започаткування спеціальної програми з МВФ.

Раніше

Україна до кінця року сподівається підписати нову масштабну програму з Міжнародним валютним фондом, повідомляв голова Національного банку України Кирило Шевченко.

Як зазначили у НБУ, нині тривають консультації України з МВФ щодо нової програми, обсяг фінансування за якою може становити до 20 млрд дол. США.

Доповнення

Ще до початку повномасштабної війни Прем'єр Шмигаль повідомляв, що Кабінет міністрів готує нову програму співпраці з МВФ, яка має розпочатися по закінченню строку дії чинної програми Stand-By.

Нинішню 18-місячну програму МВФ з Україною у форматі Stand-By з можливістю доступу до 5 млрд доларів було схвалено 9 червня 2020 року. Дію програми співпраці продовжено до кінця червня 2022 року.

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