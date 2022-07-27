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Україна до кінця року хоче підписати нову масштабну програму з МВФ

Україна до кінця року хоче підписати нову масштабну програму з МВФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Україна до кінця року сподівається підписати нову масштабну програму з Міжнародним валютним фондом. Це допоможе зміцнити українську економіку, що долає виклики, спричинені повномасштабною війною росії проти України. Про це в інтерв’ю Reuters розповів голова Національного банку України Кирило Шевченко, пише УНН.

Як зазначили у НБУ, нині тривають консультації України з МВФ щодо нової програми, обсяг фінансування за якою може становити до 20 млрд дол. США.

Відповідна програма для України у разі її реалізації стане другою діючою програмою МВФ за обсягами фінансування (після Аргентини).

Цитата

"Сподіваюся почати програму цього року. Міжнародний валютний фонд завжди був і є надійним партнером України", – наголосив Кирило Шевченко, якого цитують у НБУ.

Деталі

Нова програма передбачатиме заходи, які допоможуть стабілізувати економіку, що може забезпечити повернення економічної політики до довоєнних засад таких як гнучкий обмінний курс, лібералізація валютного ринку та збалансована фіскальна політика.

Також Голова НБУ розповів, що підписана минулого тижня угода про експорт українського зерна може забезпечити певне збільшення валютних надходжень від експорту в цьому році. Водночас відчутне зростання обсягів поставок та виручки відбудеться вже наступного року.

Доповнення

Ще до початку повномасштабної війни Прем'єр Шмигаль повідомляв, що Кабінет міністрів України готує нову програму співпраці з Міжнародним валютним фондом, яка має розпочатися по закінченню строку дії чинної програми Stand-By.

Нинішню 18-місячну програму МВФ з Україною у форматі Stand-By з можливістю доступу до 5 млрд доларів було схвалено 9 червня 2020 року. Дію програми співпраці продовжено до кінця червня 2022 року.

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