Украина до конца года хочет подписать новую масштабную программу с МВФ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Украина до конца года надеется подписать новую масштабную программу с Международным валютным фондом. Это поможет укрепить украинскую экономику, преодолевающую вызовы, вызванные полномасштабной войной россии против Украины. Об этом в интервью Reuters рассказал глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко, пишет УНН.
Как отметили в НБУ, сейчас продолжаются консультации Украины с МВФ по поводу новой программы, объем финансирования по которой может составить до 20 млрд долл. США.
Соответствующая программа для Украины при ее реализации станет второй действующей программой МВФ по объемам финансирования (после Аргентины).
Цитата
"Надеюсь начать программу в этом году. Международный валютный фонд всегда был и является надежным партнером Украины", – подчеркнул Кирилл Шевченко, которого цитируют в НБУ.
Детали
Новая программа будет предусматривать меры, которые помогут стабилизировать экономику, что может обеспечить возвращение экономической политики к довоенным основам, таким как гибкий обменный курс, либерализация валютного рынка и сбалансированная фискальная политика.
Также Глава НБУ рассказал, что подписанное на прошлой неделе соглашение об экспорте украинского зерна может обеспечить определенное увеличение валютных поступлений от экспорта в этом году. В то же время, ощутимый рост объемов поставок и выручки произойдет уже в следующем году.
Дополнение
Еще до начала полномасштабной войны Премьер Шмыгаль сообщал, что Кабинет министров Украины готовит новую программу сотрудничества с Международным валютным фондом, которая должна начаться по истечении срока действия действующей программы Stand-By.
Нынешняя 18-месячная программа МВФ с Украиной в формате Stand-By с возможностью доступа к 5 млрд долларов была одобрена 9 июня 2020 года. Дия программы сотрудничества продлено до конца июня 2022 года.