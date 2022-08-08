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Украина подала МВФ официальную заявку на новую программу - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 182755 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Украина подала в Международный валютный фонд официальное предложение о новой специальной программе. Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время онлайн-разговора с министром финансов ФРГ Кристианом Линднером, сообщили в правительстве, пишет УНН.

Цитата

«В пятницу письмо было отправлено председателю Фонда. Рассчитываем получить соответствующую помощь от МВФ уже в ноябре-декабре этого года», — сказал глава правительства.

Детали

Германия, по словам министра финансов ФРГ Кристиана Линднера, поддерживает начатые правительством Украины процедуры по отсрочке выплаты долгов и усилия в направлении создания специальной программы с МВФ.

Ранее

Украина до конца года надеется подписать новую масштабную программу с Международным валютным фондом, сообщал председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

Как отметили в НБУ, сейчас продолжаются консультации Украины с МВФ по поводу новой программы, объем финансирования по которой может составить до 20 млрд долл. США.

Дополнение

Еще до начала полномасштабной войны Премьер Шмыгаль сообщал, что Кабинет министров готовит новую программу сотрудничества с МВФ, которая должна начаться по истечении срока действия действующей программы Stand-By.

Нынешняя 18-месячная программа МВФ с Украиной в формате Stand-By с возможностью доступа к 5 млрд долларов была одобрена 9 июня 2020 года. Дия программы сотрудничества продлено до конца июня 2022 года.

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