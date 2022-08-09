Украина получит грант на 4,5 млрд долл.: подписано соглашение с Всемирным банком

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"Сегодня министр финансов Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы (беларусь, Молдова и Украина) Аруп Банерджи подписали соглашение о предоставлении Украине гранта в размере 4,5 млрд долл. США", - говорится в сообщении.

Детали

Средства были предоставлены США и направлены в целевой фонд многих доноров в рамках проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине».

«Выражаю благодарность правительству США и команде Всемирного банка, благодаря усилиям которых украинское правительство продолжает обеспечивать ритмичные выплаты заработных плат, социальных и пенсионных выплат в условиях борьбы с агрессором. Грантовое финансирование чрезвычайно важно для нас, поскольку позволяет снизить долговую нагрузку на Государственный бюджет Украины и думать о послевоенном восстановлении государства», - отметил во время подписания соглашения министр финансов Сергей Марченко.

Грант будет направлен на обеспечение пенсионных выплат и отдельных программ государственной социальной помощи, отметили в Минфине.

Дополнение

Украина подала в Международный валютный фонд официальное предложение по новой специальной программе, которую хочет начать до конца 2022 года.