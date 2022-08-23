Швеция анонсировала дополнительный пакет помощи Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Швеция вскоре объявит о дополнительном комплексном пакете помощи в борьбе с российским агрессором. Об этом подчеркнула шведская премьер-министр Магдалена Андерссон на Крымской платформе, информирует УНН.
Детали
Магдалена Андерссон отметила, что правительство Швеции категорически осуждает полномасштабное вторжение россии. Мировое сообщество должно поддерживать Украину и гарантировать дальнейшую скоординированную реакцию с целью остановить российскую агрессию, обеспечить привлечение к ответственности всех виновных, а также предотвратить подобные агрессии в других регионах.
Цитата
«И мое правительство скоро объявит о дополнительном комплексном пакете помощи Украине. Чем мощнее Украина, тем безопаснее всем нам», - добавила Андерссон.
Дополнение
Украина и Всемирный банк подписали соглашение о предоставлении гранта Киеву на 4,5 млрд долларов.