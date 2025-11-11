Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі Дженнер
Київ • УНН
Тімоті Шаламе припинив стосунки з Кайлі Дженнер, повідомляють інсайдери Daily Mail. Актор не був помічений поряд з Кайлі на вечірці з нагоди 70-річчя Кріс Дженнер.
Зірка "Дюни" Тімоті Шаламе нібито припинив стосунки з Кайлі Дженнер, повідомляють інсайдери. Пара зустрічалася понад два з половиною роки, але на вечірці з нагоди 70-річчя Кріс Дженнер в особняку Джеффа Безоса актора не було видно поруч із Кайлі. Про це повідомляє Daily Mail, пише УНН.
Деталі
Інсайдер Daily Mail стверджує: "Шаламе розлучився з Кайлі… Вона без розуму від нього, тому це цілком може статися знову". Другие джерело додало: "Він досить багато знімається, і вона відчуває, що мусить за ним наздоганяти. Вона докладає більше зусиль, ніж він".
Нещодавнє інтерв’ю Шаламе для Vogue підкреслило дистанцію: "Я не кажу це зі страхом, мені просто нема чого сказати". Від початку роману у квітні 2023 року їхні стосунки викликали чималий суспільний інтерес і увагу фанатських акаунтів, серед яких "Club Chalamet", що критикував Дженнер на публічних заходах.
Колишній чоловік Бритні Спірс випустив книгу і каже, що співачці потрібна допомога27.10.25, 21:31 • 43567 переглядiв