Тимоти Шаламе якобы расстался с Кайли Дженнер
Киев • УНН
Тимоти Шаламе прекратил отношения с Кайли Дженнер, сообщают инсайдеры Daily Mail. Актер не был замечен рядом с Кайли на вечеринке по случаю 70-летия Крис Дженнер.
Подробности
Инсайдер Daily Mail утверждает: "Шаламе расстался с Кайли… Она без ума от него, поэтому это вполне может произойти снова". Другой источник добавил: "Он довольно много снимается, и она чувствует, что должна за ним поспевать. Она прилагает больше усилий, чем он".
Недавнее интервью Шаламе для Vogue подчеркнуло дистанцию: "Я не говорю это со страхом, мне просто нечего сказать". С начала романа в апреле 2023 года их отношения вызывали немалый общественный интерес и внимание фанатских аккаунтов, среди которых "Club Chalamet", критиковавший Дженнер на публичных мероприятиях.
