TikTok відновив роботу в Індонезії після передачі даних уряду
Київ • УНН
TikTok надав уряду Індонезії дані щодо трафіку та монетизації, що призвело до скасування тимчасового призупинення дії ліцензії. Індонезія є другим за величиною ринком TikTok з близько 150 мільйонами користувачів.
Дані щодо трафіку та діяльності з монетизації TikTok передено уряду країни, що розташована на островах Південно-Східної Азії, яка є другим за величиною ринком TikTok після США. Про це пише УНН з посиланням на Tribuntoraja.
Деталі
Міністерство зв'язку та цифрових технологій Республіки Індонезія (Komdigi) офіційно скасувало тимчасове призупинення дії Свідоцтва про реєстрацію оператора електронної системи (TDPSE) компанії TikTok Pte. Ltd.
Слід пояснити, що призупинення дії ліцензії TikTok відбулося в Індонезії "через початкову відмову платформи виконати запит на дані, посилаючись на внутрішню політику".
Індонезія є значним ринком TikTok, з приблизно 150 мільйонами користувачів. Тож не дивно, що у контексті нещодавніх протестів у країні, питання обміну відео і прямі трансляції у популярній мережі було очевидно складним елементом, на який уряд зреагував жорстко.
Але на сьогодні конфлікт згладили. Офіційно вказано, що "TikTok надав запитувані дані щодо ескалації трафіку та діяльності з монетизації TikTok Live за період з 25 по 30 серпня 2025 року офіційним листом від 3 жовтня 2025 року".