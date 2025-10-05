TikTok возобновил работу в Индонезии после передачи данных правительству
Киев • УНН
TikTok предоставил правительству Индонезии данные о трафике и монетизации, что привело к отмене временной приостановки действия лицензии. Индонезия является вторым по величине рынком TikTok с около 150 миллионами пользователей.
Данные о трафике и деятельности по монетизации TikTok переданы правительству страны, расположенной на островах Юго-Восточной Азии, которая является вторым по величине рынком TikTok после США. Об этом пишет УНН со ссылкой на Tribuntoraja.
Подробности
Министерство связи и цифровых технологий Республики Индонезия (Komdigi) официально отменило временное приостановление действия Свидетельства о регистрации оператора электронной системы (TDPSE) компании TikTok Pte. Ltd.
Следует объяснить, что приостановление действия лицензии TikTok произошло в Индонезии "из-за первоначального отказа платформы выполнить запрос на данные, ссылаясь на внутреннюю политику".
Индонезия является значительным рынком TikTok, с примерно 150 миллионами пользователей. Поэтому неудивительно, что в контексте недавних протестов в стране, вопрос обмена видео и прямые трансляции в популярной сети был очевидно сложным элементом, на который правительство отреагировало жестко.
Но на сегодня конфликт сгладили. Официально указано, что "TikTok предоставил запрашиваемые данные по эскалации трафика и деятельности по монетизации TikTok Live за период с 25 по 30 августа 2025 года официальным письмом от 3 октября 2025 года".