TikTok пропонує 13-річним дітям порнографію навіть з увімкненим “обмеженим режимом”: деталі розслідування
Київ • УНН
Розслідування Global Witness виявило, що алгоритм TikTok пропонує дітям сексуальний контент і порнографію. Це відбувається навіть при ввімкненому "обмеженому режимі" та віці користувача 13 років.
Алгоритм TikTok пропонує дітям сексуальний контент і навіть порнографію під час пошукових запитів. Про це повідомляє УНН з посиланням на розслідування Global Witness.
Деталі
Дослідники створили фейкові акаунти, де був вказаний вік 13 років. Вони навіть увімкнули функцію "обмеженого режиму", який має захищати від "дорослого" контенту. Але при створенні акаунтів у розділі "вам може сподобатися" почали з’являтися пошукові підказки з відвертим контентом.
За словами представників Global Witness, для них це стало шоком. Вони вважають, що проблема не лише в тому, що TikTok не захищає дітей, а в тому, що сама платформа пропонує користувачам з перших моментів користування "сексуальний контент".
З огляду на таку велику кількість молодих користувачів, TikTok повинен переконатися, що його платформа розроблена з урахуванням благополуччя дітей, особливо коли вона пропонує функції безпеки для дітей, яким діти та їхні батьки можуть довіряти
