Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по Украине
4 октября, 23:20 • 23598 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 56864 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
4 октября, 08:00 • 114208 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-лист
3 октября, 16:00 • 102065 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное время
3 октября, 14:35 • 103002 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украины нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 127630 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 101097 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 46641 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 53685 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
TikTok предлагает 13-летним детям порнографию даже с включенным «ограниченным режимом»: детали расследования

Киев • УНН

 • 674 просмотра

Расследование Global Witness выявило, что алгоритм TikTok предлагает детям сексуальный контент и порнографию. Это происходит даже при включенном "ограниченном режиме" и возрасте пользователя 13 лет.

TikTok предлагает 13-летним детям порнографию даже с включенным «ограниченным режимом»: детали расследования

Алгоритм TikTok предлагает детям сексуальный контент и даже порнографию во время поисковых запросов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на расследование Global Witness.

Подробности

Исследователи создали фейковые аккаунты, где был указан возраст 13 лет. Они даже включили функцию "ограниченного режима", которая должна защищать от "взрослого" контента. Но при создании аккаунтов в разделе "вам может понравиться" начали появляться поисковые подсказки с откровенным контентом.

По словам представителей Global Witness, для них это стало шоком. Они считают, что проблема не только в том, что TikTok не защищает детей, а в том, что сама платформа предлагает пользователям с первых моментов пользования "сексуальный контент".

Учитывая такое большое количество молодых пользователей, TikTok должен убедиться, что его платформа разработана с учетом благополучия детей, особенно когда она предлагает функции безопасности для детей, которым дети и их родители могут доверять

- говорится в исследовании.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в TikTok распространяются видео, созданные ИИ, которые продвигают нарратив "мир любой ценой", искажая причины войны.

Евгений Устименко

ОбществоНовости МираТехнологии
ТикТок