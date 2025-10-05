TikTok предлагает 13-летним детям порнографию даже с включенным «ограниченным режимом»: детали расследования

Алгоритм TikTok предлагает детям сексуальный контент и даже порнографию во время поисковых запросов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на расследование Global Witness.

Исследователи создали фейковые аккаунты, где был указан возраст 13 лет. Они даже включили функцию "ограниченного режима", которая должна защищать от "взрослого" контента. Но при создании аккаунтов в разделе "вам может понравиться" начали появляться поисковые подсказки с откровенным контентом.

По словам представителей Global Witness, для них это стало шоком. Они считают, что проблема не только в том, что TikTok не защищает детей, а в том, что сама платформа предлагает пользователям с первых моментов пользования "сексуальный контент".

Учитывая такое большое количество молодых пользователей, TikTok должен убедиться, что его платформа разработана с учетом благополучия детей, особенно когда она предлагает функции безопасности для детей, которым дети и их родители могут доверять