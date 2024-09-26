Терористи обстріляли Дніпропетровщину: жертв немає
Київ • УНН
Ввечері 25 вересня окупанти атакували Нікопольщину, використовуючи безпілотники, артилерію та "Гради". За попередніми даними, обстріли Нікополя та Марганецької громади обійшлися без жертв і постраждалих.
Терористи обстріляли Дніпропетровщину. На щастя, обійшлося без жертв. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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Увечері 25 вересня Нікопольщина знову стала мішенню для атак загарбників. Ворог обстріляв райцентр і Марганецьку громаду, використовуючи безпілотники, важку артилерію та реактивні системи залпового вогню "Град".
Попри інтенсивність обстрілів, за попередніми даними, жертв та постраждалих немає.
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