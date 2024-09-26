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Терористи обстріляли Дніпропетровщину: жертв немає

Терористи обстріляли Дніпропетровщину: жертв немає

Київ • УНН

 • 19557 перегляди

Ввечері 25 вересня окупанти атакували Нікопольщину, використовуючи безпілотники, артилерію та "Гради". За попередніми даними, обстріли Нікополя та Марганецької громади обійшлися без жертв і постраждалих.

Терористи обстріляли Дніпропетровщину. На щастя, обійшлося без жертв. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

Увечері 25 вересня Нікопольщина знову стала мішенню для атак загарбників. Ворог обстріляв райцентр і Марганецьку громаду, використовуючи безпілотники, важку артилерію та реактивні системи залпового вогню "Град".

Попри інтенсивність обстрілів, за попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

На Дніпропетровщині збито 5 "шахедів", ворог обстріляв два райони25.09.24, 08:26 • 14477 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна
dnipropetrovska-oblastДніпропетровська область
marhanetsМарганець
nikopol-ukrainaНікополь, Україна

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