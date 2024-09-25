На Дніпропетровщині збито 5 "шахедів", ворог обстріляв два райони
Київ • УНН
Вночі над Дніпропетровською областю збито 5 ворожих дронів. Ворог обстріляв Нікопольський район, пошкоджено приватний будинок. У Синельниківському районі через атаку загорілася будівля.
У Дніпропетровській області вночі збито 5 ворожих дронів. Ворог обстріляв Нікопольський район, пошкоджено приватний будинок. У Синельниківському районі через атаку загорілася будівля. Про це повідомив у середу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
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Зі слів голови ОВА, увечері та вночі ворог продовжував бити по Нікопольщині. Вгатив по району і вранці. "Агресор тероризував місцевих дронами-камікадзе та артилерією. Поцілив по Нікополю і Марганецькій громаді. Пошкоджений приватний будинок. Загиблих і постраждалих немає", - зазначив він.
"Гучно було й у Синельниківському районі. Там через російську атаку зайнялася будівля, що не експлуатується. Пожежу рятувальники вгамували. Люди неушкоджені", - повідомив Лисак.
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