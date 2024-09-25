В Днепропетровской области сбито 5 "шахедов", враг обстрелял два района
Киев • УНН
Ночью над Днепропетровской областью сбито 5 вражеских дронов. Враг обстрелял Никопольский район, поврежден частный дом. В Синельниковском районе из-за атаки загорелось здание.
В Днепропетровской области ночью сбито 5 вражеских дронов. Враг обстрелял Никопольский район, поврежден частный дом. В Синельниковском районе из-за атаки загорелось здание. Об этом сообщил в среду глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
Ночью наши защитники сбили в небе над областью 5 "шахедов"
По словам главы ОВА, вечером и ночью враг продолжал бить по Никопольщине. Ударил по району и утром. "Агрессор терроризировал местных дронами-камикадзе и артиллерией. Поцелил по Никополю и Марганецкой громаде. Поврежден частный дом. Погибших и пострадавших нет", - отметил он.
"Громко было и в Синельниковском районе. Там из-за российской атаки загорелось здание, которое не эксплуатируется. Пожар спасатели утихомирили. Люди невредимы", - сообщил Лысак.
В Кривом Роге умер раненый во время ракетной атаки рф25 сентября 2024, 05:24 • 6930 просмотров