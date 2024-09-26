Террористы обстреляли Днепропетровскую область: жертв нет

Террористы обстреляли Днепропетровскую область. К счастью, обошлось без жертв. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Вечером 25 сентября Никопольщина снова стала мишенью для атак захватчиков. Враг обстрелял райцентр и Марганецкую громаду, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня "Град".

Несмотря на интенсивность обстрелов, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

В Днепропетровской области сбито 5 "шахедов", враг обстрелял два района