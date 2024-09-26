Террористы обстреляли Днепропетровскую область: жертв нет
Киев • УНН
Вечером 25 сентября оккупанты атаковали Никопольщину, используя беспилотники, артиллерию и «Грады». По предварительным данным, обстрелы Никополя и Марганецкой громады обошлись без жертв и пострадавших.
Террористы обстреляли Днепропетровскую область. К счастью, обошлось без жертв. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
Вечером 25 сентября Никопольщина снова стала мишенью для атак захватчиков. Враг обстрелял райцентр и Марганецкую громаду, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня "Град".
Несмотря на интенсивность обстрелов, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
В Днепропетровской области сбито 5 "шахедов", враг обстрелял два района25 сентября 2024, 05:26 • 12757 просмотров