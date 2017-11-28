Термін невиконання батьківських обов'язків пропонують зменшити до 1 місяця

"Наразі термін невиконання батьківських обов'язків єдиний і він становить 6 місяців. Після цього вже можна розглядати питання про позбавлення батьківських прав. Але часто буває таке, що дитина, припустимо, живе в інтернаті, батьки не приходять до неї 5 місяців, а на шостий прийшли. Термін обнуляється і знову дитина ще півроку сидить без батьків. Ми хочемо зменшити цей термін до 1 місяця. Також ці півроку розповсюджуються на тих дітей, від яких батьки відмовились в дитячому будинку. Всі ці 6 місяців до дитини ніхто не підходить, нею ніхто не займається. Ми хочемо зменшити цей термін - дитина має залишатись в пологовому будинку сама не більше одного тижня", - заявила Супрун.

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Нагадаємо, Л.Гриневич пообіцяла не ліквідовувати інтернати для дітей з особливими потребами.