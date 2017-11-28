Срок невыполнение родительских обязанностей предлагают уменьшить до 1 месяца
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В рамках реализации реформы интернатных учреждений Украины могут уменьшить срок невыполнение родительских обязанностей. Об этом на семинаре-совещании "Внедрение первого этапа Национальной стратегии реформирования системы институционального ухода и воспитания детей на 2017-2026 годы" заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает корреспондент УНН.
"Сейчас срок невыполнение родительских обязанностей единственный и он составляет 6 месяцев. После этого уже можно рассматривать вопрос о лишении родительских прав. Но часто бывает такое, что ребенок, допустим, живет в интернате, родители не приходят к нему 5 месяцев, а на шестой пришли. Срок обнуляется и снова ребенок еще полгода сидит без родителей. Мы хотим уменьшить этот срок до 1 месяца," - сказала и.о. министра здравоохранения.
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"Также эти полгода распространяются на детей, от которых родители отказались в детском доме. Все эти 6 месяцев к ребенку никто не подходит, ним никто не занимается. Мы хотим уменьшить этот срок - ребенок должен оставаться в роддоме сама не больше одной недели", - заявила Супрун.
Напомним, Л.Гриневич пообещала не ликвидировать интернаты для детей с особыми потребностями.