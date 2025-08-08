Тепло та сонячно: де в Україні буде найкомфортніше у п'ятницю
Київ • УНН
8 серпня в Україні очікується тепла та сонячна погода без опадів. Температура в більшості областей становитиме 22-27°, на півдні та південному сході - 26-31°.
У п'ятницю, 8 серпня, в Україні очікується здебільшого тепла та сонячна погода. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, в Україні антициклон зумовить погоду без опадів з мінливою хмарністю. Вітер північно-східний, на заході країни південно-східного напрямку, 5-10 м/с.
Температура в більшості областей очікується досить комфортною, на більшості території вдень 22-27°, навіть на півдні та південному сході країни спека трохи послабшає, тому там в денні години 26-31°
У Києві та області у п'ятницю очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря - 24-26°.
