Тепло и солнечно: где в Украине будет комфортнее всего в пятницу

В пятницу, 8 августа, в Украине ожидается преимущественно теплая и солнечная погода. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, в Украине антициклон обусловит погоду без осадков с переменной облачностью. Ветер северо-восточный, на западе страны юго-восточного направления, 5-10 м/с.

Температура в большинстве областей ожидается достаточно комфортной, на большей части территории днем 22-27°, даже на юге и юго-востоке страны жара немного ослабнет, поэтому там в дневные часы 26-31° - говорится в сообщении.

В Киеве и области в пятницу ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха - 24-26°.

