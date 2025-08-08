Тепло и солнечно: где в Украине будет комфортнее всего в пятницу
Киев • УНН
8 августа в Украине ожидается теплая и солнечная погода без осадков. Температура в большинстве областей составит 22-27°, на юге и юго-востоке – 26-31°.
В пятницу, 8 августа, в Украине ожидается преимущественно теплая и солнечная погода. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, в Украине антициклон обусловит погоду без осадков с переменной облачностью. Ветер северо-восточный, на западе страны юго-восточного направления, 5-10 м/с.
Температура в большинстве областей ожидается достаточно комфортной, на большей части территории днем 22-27°, даже на юге и юго-востоке страны жара немного ослабнет, поэтому там в дневные часы 26-31°
В Киеве и области в пятницу ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха - 24-26°.
