Тепло та без опадів: якою буде погода в Україні в неділю
Київ • УНН
21 вересня в Україні очікується малохмарна погода без опадів, місцями туман. Температура повітря вдень становитиме 22-27°.
У неділю, 21 вересня, на більшості території України очікується невелика хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, опадів здебільшого не передбачається, у південно-західній частині вранці місцями туман.
Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 22-27°
У Києві та області в неділю буде малохмарно, опадів не очікується. Температура 25-27°.
