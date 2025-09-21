Тепло та без опадів: якою буде погода в Україні в неділю

$41.250.00
20 вересня, 15:23 • 14773 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 29650 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 32270 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 46151 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 62198 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 56112 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 52870 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 46503 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00 • 57655 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 71671 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
Популярнi новини
Трамп встановив "плату" 100 тис. доларів за робочі візи США для іноземців: переваги, недоліки, підводні камені
20 вересня, 18:15 • 14440 перегляди
Ворожий БпЛА влучив у житловий будинок на Полтавщині: подробиці від ДСНС
20 вересня, 19:14 • 6554 перегляди
Заліт російських дронів на територію Польщі: правоохоронці знайшли останній БпЛА - ЗМІ
22:22 • 2820 перегляди
Антиімміграційні протести у Нідерландах: у Гаазі відбулися сутички демонстрантів з поліцією
23:20 • 6218 перегляди
Українські F-16 знищили більшість ракет Х-101 під час нічної атаки рф: Повітряні сили показали ефектні кадри
23:52 • 3430 перегляди
Трамп встановив "плату" 100 тис. доларів за робочі візи США для іноземців: переваги, недоліки, підводні камені
20 вересня, 18:15 • 14592 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 08:41 • 46139 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з'явилася традиція глобального очищення планети
20 вересня, 04:00 • 62193 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організмі
19 вересня, 14:24 • 64504 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подолання
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 71668 перегляди
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 71668 перегляди
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихідними
19 вересня, 16:00 • 57650 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організмі
19 вересня, 14:24 • 64504 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ
19 вересня, 14:03 • 29825 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ
19 вересня, 10:57 • 31672 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 році
19 вересня, 10:18 • 33882 перегляди
Тепло та без опадів: якою буде погода в Україні в неділю

Київ • УНН

 • 4 перегляди

21 вересня в Україні очікується малохмарна погода без опадів, місцями туман. Температура повітря вдень становитиме 22-27°.

Тепло та без опадів: якою буде погода в Україні в неділю

У неділю, 21 вересня, на більшості території України очікується невелика хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, опадів здебільшого не передбачається, у південно-західній частині вранці місцями туман.

Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 22-27°

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області в неділю буде малохмарно, опадів не очікується. Температура 25-27°.

Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15.09.25, 08:44 • 86505 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

