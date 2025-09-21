Тепло и без осадков: какой будет погода в Украине в воскресенье
Киев • УНН
21 сентября в Украине ожидается малооблачная погода без осадков, местами туман. Температура воздуха днем составит 22-27°.
В воскресенье, 21 сентября, на большей части территории Украины ожидается небольшая облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, осадков в основном не предвидится, в юго-западной части утром местами туман.
Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура днем 22-27°
В Киеве и области в воскресенье будет малооблачно, осадков не ожидается. Температура 25-27°.
