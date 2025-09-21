$41.250.00
20 сентября, 15:23 • 14774 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 32274 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 46156 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 62202 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 56114 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 52872 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 46505 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00 • 57658 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 71672 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
19 сентября, 12:00 • 35673 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Тепло и без осадков: какой будет погода в Украине в воскресенье

Киев • УНН

 • 6 просмотра

21 сентября в Украине ожидается малооблачная погода без осадков, местами туман. Температура воздуха днем составит 22-27°.

Тепло и без осадков: какой будет погода в Украине в воскресенье

В воскресенье, 21 сентября, на большей части территории Украины ожидается небольшая облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, осадков в основном не предвидится, в юго-западной части утром местами туман.

Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура днем 22-27°

- говорится в сообщении.

В Киеве и области в воскресенье будет малооблачно, осадков не ожидается. Температура 25-27°.

Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака15.09.25, 08:44 • 86505 просмотров

Вадим Хлюдзинский

КиевКиевская областьПогода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Украина