12 листопада, 15:53 • 20859 перегляди
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00 • 51190 перегляди
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21 • 47711 перегляди
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55 • 51032 перегляди
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38 • 48827 перегляди
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03 • 44734 перегляди
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33 • 60662 перегляди
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19 • 62888 перегляди
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57 • 82375 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132080 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
"Технологічний збір": уряд рф знову лізе в кишеню власних громадян - ЦПД

Київ • УНН

 • 1314 перегляди

Збір стягуватимуть із техніки та електроніки, що переважно імпортується з-за кордону. На першому етапі під податок підпадуть ноутбуки, смартфони та побутова техніка, згодом - електронні компоненти та модулі.

"Технологічний збір": уряд рф знову лізе в кишеню власних громадян - ЦПД

Влада рф придумала черговий спосіб здерти гроші з власного населення, щоб залатати діру в бюджеті: з 2026 року в росії запроваджують новий податок - "технологічний збір". Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що збір стягуватимуть із техніки та електроніки, що переважно імпортується з-за кордону. На першому етапі під податок підпадуть ноутбуки, смартфони та різна побутова техніка, згодом - електронні компоненти та модулі.

Максимальна ставка збору може сягати 5000 рублів (приблизно $62) за одиницю продукції. Офіційно збір мають сплачувати виробники та імпортери, але очевидно, що його перекладуть на покупців. Тож росіянам варто готуватися до серйозного підвищення цін на гаджети

- вказують у ЦПД.

Там додають, що попри виснаження економіки та обвал доходів від продажу нафти й газу, кремль зберігає воєнні витрати на дуже високому рівні.

"Латати" фінансові діри вже немає чим, тому уряд все частіше заглядає в кишені власних громадян, запроваджуючи нові податки, штрафи і збори. Але і цей ресурс не безмежний", - резюмують у ЦПД.

Нагадаємо

російська влада готує населення до різкого погіршення рівня життя через рекордний дефіцит бюджету, який у 2025 році сягає 5,74 трильйона рублів. кремль планує підвищити податки, урізати соціальні програми та перекласти відповідальність за непопулярні рішення на губернаторів і сенаторів.

У російській армії зросла небойова смертність: понад 600 загиблих - ЦПД12.11.25, 15:26 • 3624 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаНовини Світу
