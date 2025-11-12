"Технологічний збір": уряд рф знову лізе в кишеню власних громадян - ЦПД
Київ • УНН
Влада рф придумала черговий спосіб здерти гроші з власного населення, щоб залатати діру в бюджеті: з 2026 року в росії запроваджують новий податок - "технологічний збір". Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що збір стягуватимуть із техніки та електроніки, що переважно імпортується з-за кордону. На першому етапі під податок підпадуть ноутбуки, смартфони та різна побутова техніка, згодом - електронні компоненти та модулі.
Максимальна ставка збору може сягати 5000 рублів (приблизно $62) за одиницю продукції. Офіційно збір мають сплачувати виробники та імпортери, але очевидно, що його перекладуть на покупців. Тож росіянам варто готуватися до серйозного підвищення цін на гаджети
Там додають, що попри виснаження економіки та обвал доходів від продажу нафти й газу, кремль зберігає воєнні витрати на дуже високому рівні.
"Латати" фінансові діри вже немає чим, тому уряд все частіше заглядає в кишені власних громадян, запроваджуючи нові податки, штрафи і збори. Але і цей ресурс не безмежний", - резюмують у ЦПД.
Нагадаємо
російська влада готує населення до різкого погіршення рівня життя через рекордний дефіцит бюджету, який у 2025 році сягає 5,74 трильйона рублів. кремль планує підвищити податки, урізати соціальні програми та перекласти відповідальність за непопулярні рішення на губернаторів і сенаторів.
