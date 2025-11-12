"Технологический сбор": правительство РФ снова лезет в карман собственных граждан - ЦПД

$42.010.06
48.610.07
ukenru
12 ноября, 15:53 • 17157 просмотра
В четвер почти по всей Украине будут выключать свет в течение суток - Укрэнерго
12 ноября, 15:00 • 36976 просмотра
Министр энергетики Гринчук подала в отставкуPhoto
12 ноября, 14:21 • 34796 просмотра
Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда по нему не устанавливалось
12 ноября, 13:55 • 38188 просмотра
"Министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях" — заявление Зеленского
Эксклюзив
12 ноября, 13:38 • 36752 просмотра
Инцидент на матче «Александрия» - «Полесье»: что говорят в полиции
12 ноября, 12:03 • 34695 просмотра
ВСУ отошли с позиций возле Ровнополья в Запорожье
Эксклюзив
12 ноября, 07:33 • 50772 просмотра
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
12 ноября, 06:19 • 62750 просмотра
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 15:57 • 82201 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 130924 просмотра
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Работают и обычные, и украинские дальнобойные санкции": Зеленский получил отчет разведки о потерях рф $37 млрд нефтегазовых доходов12 ноября, 12:42 • 17544 просмотра
Норвегия не предоставит гарантий на $160 млрд в схеме использования российских активов для Украины - министр12 ноября, 13:59 • 9148 просмотра
Под прицелом автомата изнасиловал во время оккупации: суд вынес приговор командиру рф за военное преступление на Киевщине12 ноября, 13:59 • 15404 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против ФранцииPhoto12 ноября, 14:08 • 36039 просмотра
Перед встречей с кинозвездами Папа Лев XIV раскрыл свои четыре любимых фильма16:40 • 10643 просмотра
публикации
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против ФранцииPhoto12 ноября, 14:08 • 36360 просмотра
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода12 ноября, 11:10 • 59838 просмотра
Планирование бюджета на рождественские праздникиPhoto12 ноября, 11:09 • 43329 просмотра
Финики: польза и вредPhoto12 ноября, 08:20 • 64075 просмотра
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 130924 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Марк Карни
Светлана Гринчук
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Ватикан
Китай
Канада
Реклама
УНН Lite
Наоми Кэмпбелл встретилась с Папой Римским в ВатиканеPhoto20:00 • 2076 просмотра
Перед встречей с кинозвездами Папа Лев XIV раскрыл свои четыре любимых фильма16:40 • 10847 просмотра
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder12 ноября, 09:10 • 20981 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 60182 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 60474 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Социальная сеть
Отопление
Бильд

"Технологический сбор": правительство РФ снова лезет в карман собственных граждан - ЦПД

Киев • УНН

 • 310 просмотра

Сбор будут взимать с техники и электроники, преимущественно импортируемой из-за границы. На первом этапе под налог подпадут ноутбуки, смартфоны и бытовая техника, впоследствии - электронные компоненты и модули.

"Технологический сбор": правительство РФ снова лезет в карман собственных граждан - ЦПД

Власти РФ придумали очередной способ содрать деньги с собственного населения, чтобы залатать дыру в бюджете: с 2026 года в России вводят новый налог - "технологический сбор". Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что сбор будут взимать с техники и электроники, преимущественно импортируемой из-за границы. На первом этапе под налог подпадут ноутбуки, смартфоны и различная бытовая техника, впоследствии - электронные компоненты и модули.

Максимальная ставка сбора может достигать 5000 рублей (приблизительно $62) за единицу продукции. Официально сбор должны платить производители и импортеры, но очевидно, что его переложат на покупателей. Поэтому россиянам стоит готовиться к серьезному повышению цен на гаджеты

- указывают в ЦПД.

Там добавляют, что несмотря на истощение экономики и обвал доходов от продажи нефти и газа, кремль сохраняет военные расходы на очень высоком уровне.

"Латать" финансовые дыры уже нечем, поэтому правительство все чаще заглядывает в карманы собственных граждан, вводя новые налоги, штрафы и сборы. Но и этот ресурс не безграничен", - резюмируют в ЦПД.

Напомним

российские власти готовят население к резкому ухудшению уровня жизни из-за рекордного дефицита бюджета, который в 2025 году достигает 5,74 триллиона рублей. кремль планирует повысить налоги, урезать социальные программы и переложить ответственность за непопулярные решения на губернаторов и сенаторов.

В российской армии выросла небоевая смертность: более 600 погибших - ЦПД12.11.25, 15:26 • 3576 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаНовости Мира
Техника