"Технологический сбор": правительство РФ снова лезет в карман собственных граждан - ЦПД
Киев • УНН
Власти РФ придумали очередной способ содрать деньги с собственного населения, чтобы залатать дыру в бюджете: с 2026 года в России вводят новый налог - "технологический сбор". Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что сбор будут взимать с техники и электроники, преимущественно импортируемой из-за границы. На первом этапе под налог подпадут ноутбуки, смартфоны и различная бытовая техника, впоследствии - электронные компоненты и модули.
Максимальная ставка сбора может достигать 5000 рублей (приблизительно $62) за единицу продукции. Официально сбор должны платить производители и импортеры, но очевидно, что его переложат на покупателей. Поэтому россиянам стоит готовиться к серьезному повышению цен на гаджеты
Там добавляют, что несмотря на истощение экономики и обвал доходов от продажи нефти и газа, кремль сохраняет военные расходы на очень высоком уровне.
"Латать" финансовые дыры уже нечем, поэтому правительство все чаще заглядывает в карманы собственных граждан, вводя новые налоги, штрафы и сборы. Но и этот ресурс не безграничен", - резюмируют в ЦПД.
Напомним
российские власти готовят население к резкому ухудшению уровня жизни из-за рекордного дефицита бюджета, который в 2025 году достигает 5,74 триллиона рублей. кремль планирует повысить налоги, урезать социальные программы и переложить ответственность за непопулярные решения на губернаторов и сенаторов.
