"Технологический сбор": правительство РФ снова лезет в карман собственных граждан - ЦПД

Власти РФ придумали очередной способ содрать деньги с собственного населения, чтобы залатать дыру в бюджете: с 2026 года в России вводят новый налог - "технологический сбор". Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Отмечается, что сбор будут взимать с техники и электроники, преимущественно импортируемой из-за границы. На первом этапе под налог подпадут ноутбуки, смартфоны и различная бытовая техника, впоследствии - электронные компоненты и модули.

Максимальная ставка сбора может достигать 5000 рублей (приблизительно $62) за единицу продукции. Официально сбор должны платить производители и импортеры, но очевидно, что его переложат на покупателей. Поэтому россиянам стоит готовиться к серьезному повышению цен на гаджеты