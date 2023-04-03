“Те, що відбувається тут – справжня війна”: чому колишній “якудза” приїхав з Японії воювати за незалежність України

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Харусану 50 років. Останній з них він провів в Україні, у лавах ЗСУ. Як розповів чоловік, війна, розв'язана росією, спонукала його взяти до рук зброю, щоб захистити українську незалежність та “ спокутувати гріхи минулого”.

З юності, впродовж майже 20 років, Харусан був членом якудзи (злочинній організації, відомої як “японська мафія” – ред.), а згодом ще 10 років провів за ґратами.

В Україну чоловік приїхав в квітні минулого року, на початку повномасштабного вторгнення. Попри знання лише японської мови, нині Харусан проходить підготовку у “Грузинському національному легіоні”.

За рік в Україні опанував майстерність снайпера і вже бував на передовій.

“Я з Японії, з міста Осака. "Харусан" – не моє справжнє ім’я. Це прізвисько я використовував ще в Японії і взяв тепер як позивний в Україні. Наразі мені 49, але вже днями виповниться 50 років. У 16 років я став членом якудзи. У банді був і мій батько, це одна із причин, чому я туди потрапив. В якудзі я був майже 20 років, до 35. Із позиції звичайної людини, якудза як організація, звісно, може лякати. Але з власної позиції я не вважаю організацію настільки вже страшною та жорстокою”, – розповідає Харусан.

За словами чоловіка, в організації він не займав керівну посаду, а був лише рядовим членом банди, зокрема, одним із охоронців свого керівництва.

“Я покинув якудзу, і у мене є обидва мізинці. Колись був такий звичай, щоб вибратися з банди, відрізали фалангу мізинця. Але часи змінилися, і ця традиція вже застаріла. В сучасних умовах людям, які хочуть зав’язати із якудзою, не відтинають пальців. Коли мені було 35, зі мною стався серйозний інцидент і я пішов з організації, бо не хотів створювати проблем. За ґратами я провів 10 років. В’язниця – то місце покарання і особливо ти там не фіксуєшся на власному досвіді. Особисто я нічого поганого не зробив, але відсидів із жахливими людьми, які завдали шкоди людям, кривдили їх. І дивлячись на них, я зрозумів, ким не треба бути. Це був для мене такий урок і досвід”, – зазначає військовий.

Влітку минулого року, серед безлічі татуювань, які є символами якудзи, на шиї в чоловіка з’явився український тризуб. Для нього це символ рішучості – “Рішучість, якщо треба буде покласти життя за Україну”.

“У світі справді є дуже багато військових конфліктів, але здебільшого це якісь внутрішні, громадянські суперечки, які навіть неможливо назвати справжньою війною. А от те, що відбувається в Україні, – це справжня війна, як Друга світова. Війна із агресором, з росією, яка вдерлася на цю територію. І росія напала не лише на Україну, від неї потерпають й інші країни. Вона завдала військової шкоди Молдові, Грузії, це я вже зараз знаю. Тому росія створює небезпеку не лише для України, і я це розумію. І те, чи переможе Україна в цій війні, може мати вплив і на майбутнє Японії, тому я вирішив приїхати”, – розповів він.

Харусан зазначає, що мета його перебування на захисті України полягає у двох речах: спокута гріхів, що є особистою причиною, та зменшення кількості жертв серед українського населення.

“Так, спокута гріхів – це моє особисте, це є у моєму серці, усередині, але, звісно, це не єдине, за чим я приїхав. Є більш важлива мета, як от зменшити кількість жертв для України, наскільки я зможу, особливо серед дітей, які гинуть. Ну і взагалі моя ціль – це допомогти здобути перемогу, захистити незалежність України. Це головна місія”.

Він наголошує, що якщо Україна програє цю війну – росія і Китай почнуть захоплювати інші країни, придушувати їхні національні визвольні рухи, і жахіть буде ще більше. Саме це, на його думку, є причиною, чому іноземні військові їдуть воювати на боці України.

В Японії у чоловіка не було жодного військового досвіду. В Україні спочатку він проходив підготовку в 1-й окремій бригаді спеціального призначення імені Івана Богуна, що на Житомирщині. З нею пробув кілька тижнів на лінії фронту у Лисичанську.

В українській армії опанував спеціальність снайпера, і вже в цій ролі був на передовій. З листопада 2022–го року проходить підготовку у складі “Грузинського національного легіону” до своєї наступної поїздки на передову, на фронт.

“Я збираюся бути в Україні, доки мені дозволятиме мій фізичний стан. Хочу бути тут до перемоги. Це перше. А от після цього навіть ще не думаю, важко загадувати, що там буде далі. Війна в Україні об’єднала в Збройних силах чимало іноземців, і причина в тому, що це не лише проблема України. Якщо Україна програє, це буде проблемою для всіх країн, це буде втратою миру в усьому світі, тобто миру не буде у разі поразки України, буде ще більше війни. Українцям я хочу сказати одне – в жодному разі не падайте духом. В жодному, що б не було, до самої перемоги, не падайте духом”, – підсумував військовий.

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