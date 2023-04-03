"То, что происходит здесь - настоящая война": почему бывший "якудза" приехал из Японии воевать за независимость Украины

Детали

Харусану 50 лет. Последний из них он провел в Украине, в рядах ВСУ. Как рассказал мужчина, война, развязанная россией, побудила его взять в руки оружие, чтобы защитить украинскую независимость и “искупить грехи прошлого”.

С юности, в течение почти 20 лет, Харусан был членом якудзы (преступной организации, известной как “японская мафия” – ред.), а затем еще 10 лет провел за решеткой.

В Украину мужчина приехал в апреле прошлого года, в начале полномасштабного вторжения. Несмотря на знание только японского языка, сейчас Харусан проходит подготовку в “Грузинском национальном легионе”.

За год в Украине овладел мастерством снайпера и уже бывал на передовой.

“Я из Японии, из города Осака. "Харусан" – не мое настоящее имя. Это прозвище я использовал еще в Японии и взял теперь как позывной в Украине. Сейчас мне 49 лет, но уже на днях исполнится 50 лет. В 16 лет я стал членом якудзы. В банде был и мой отец, это одна из причин, почему я туда попал. В якудзе я был почти 20 лет, до 35. С позиции обычного человека, якудза как организация, конечно, может пугать. Но с собственной позиции я не считаю организацию настолько уж страшной и жестокой”, – рассказывает Харусан.

По словам мужчины, в организации он не занимал руководящую должность, а был лишь рядовым членом банды, в частности, одним из охранников своего руководства.

“Я покинул якудзу, и у меня есть оба мизинца. Когда-то был такой обычай, чтобы выбраться из банды, отрезали фалангу мизинца. Но времена изменились, и эта традиция уже устарела. В современных условиях людям, которые хотят завязать с якудзой, не отрезают пальцы. Когда мне было 35, со мной произошел серьезный инцидент, и я ушел из организации, потому что не хотел создавать проблем. За решёткой я провёл 10 лет. Тюрьма - это место наказания и особо ты там не фиксируешься на собственном опыте. Лично я ничего плохого не сделал, но отсидел с ужасными людьми, которые нанесли вред людям, обижали их. И глядя на них, я понял, кем не надо быть. Это был для меня такой урок и опыт”, – отмечает военный.

Летом прошлого года, среди множества татуировок, которые являются символами якудзы, на шее у мужчины появился украинский тризуб. Для него это символ решимости – “Решимость, если надо будет положить жизнь за Украину”.

“В мире действительно очень много военных конфликтов, но в основном это какие-то внутренние, гражданские споры, которые даже невозможно назвать настоящей войной. А вот то, что происходит в Украине – это настоящая война, как Вторая мировая. Война с агрессором, с ворвавшейся на эту территорию россией. И Россия напала не только на Украину, от нее страдают и другие страны. Она нанесла военный ущерб Молдове, Грузии, это я уже сейчас знаю. Поэтому россия создает опасность не только для Украины, и я это понимаю. И то, победит ли Украина в этой войне, может повлиять и на будущее Японии, поэтому я решил приехать”, – рассказал он.

Харусан отмечает, что цель его пребывания в защите Украины состоит в двух вещах: искупление грехов, что является личной причиной, и уменьшение количества жертв среди украинского населения.

“Да, искупление грехов – это мое личное, это есть в моем сердце, внутри, но, конечно, это не единственное, за чем я приехал. Есть более важная цель, как вот уменьшить количество жертв для Украины, насколько я смогу, особенно среди погибающих детей. Ну и вообще моя цель – это одержать победу, защитить независимость Украины. Это главная миссия”.

Он отмечает, что если Украина проиграет эту войну – россия и Китай начнут захватывать другие страны, подавлять их национальные освободительные движения, и ужасов будет еще больше. Именно это, по его мнению, причина, почему иностранные военные едут воевать на стороне Украины.

В Японии у мужчины не было ни одного военного опыта. В Украине сначала он проходил подготовку в 1-й отдельной бригаде специального назначения имени Ивана Богуна Житомирской области. С ней пробыл несколько недель на линии фронта в Лисичанске.

В украинской армии овладел специальность снайпера, и уже в этой роли был на передовой. С ноября 2022 года проходит подготовку в составе “Грузинского национального легиона” к своей следующей поездке на передовую, на фронт.

“Я собираюсь быть в Украине, пока мне будет разрешать мое физическое состояние. Хочу быть здесь к победе. Это первое. А вот после этого даже не думаю, трудно загадывать, что там будет дальше. Война в Украине объединила в Вооруженных силах многих иностранцев, и причина в том, что это не только проблема Украины. Если Украина проиграет, это будет проблемой для всех стран, это будет потерей мира во всем мире, то есть мира не будет в случае поражения Украины, будет еще больше войны. Украинцам я хочу сказать одно – ни в коем случае не падайте духом. Ни в одном, что бы ни было, до самой победы, не падайте духом”, – подытожил военный.

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