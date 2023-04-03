"То, что происходит здесь - настоящая война": почему бывший "якудза" приехал из Японии воевать за независимость Украины

ukru
13:08 • 14168 просмотра

путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

Эксклюзив
13:04 • 30211 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
12:17 • 38811 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

10:03 • 104804 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

08:24 • 132047 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 121162 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 134998 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 117141 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 131530 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 125389 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

14 марта, 03:43 • 137615 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

14 марта, 04:48 • 120204 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

14 марта, 05:01 • 122812 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

09:07 • 118758 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

09:19 • 116532 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 214829 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 245455 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 184743 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 190547 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 226150 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 15986 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 83384 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 112868 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 120914 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 136381 просмотра
Актуальное
"То, что происходит здесь - настоящая война": почему бывший "якудза" приехал из Японии воевать за независимость Украины

"То, что происходит здесь - настоящая война": почему бывший "якудза" приехал из Японии воевать за независимость Украины

Киев • УНН

 • 1927475 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Гражданин Японии, бывший член известной преступной организации – якудзы, с позывным Харусан, приехал воевать за независимость Украины. В интервью “Радио Свобода” мужчина не называет своего настоящего имени, однако рассказал о жизненном пути, и что побудило его защищать украинскую независимость ценой собственной жизни, передает УНН.

Детали

Харусану 50 лет. Последний из них он провел в Украине, в рядах ВСУ. Как рассказал мужчина, война, развязанная россией, побудила его взять в руки оружие, чтобы защитить украинскую независимость и “искупить грехи прошлого”.

С юности, в течение почти 20 лет, Харусан был членом якудзы (преступной организации, известной как “японская мафия” – ред.), а затем еще 10 лет провел за решеткой.

В Украину мужчина приехал в апреле прошлого года, в начале полномасштабного вторжения. Несмотря на знание только японского языка, сейчас Харусан проходит подготовку в “Грузинском национальном легионе”.

За год в Украине овладел мастерством снайпера и уже бывал на передовой.

“Я из Японии, из города Осака. "Харусан" – не мое настоящее имя. Это прозвище я использовал еще в Японии и взял теперь как позывной в Украине. Сейчас мне 49 лет, но уже на днях исполнится 50 лет. В 16 лет я стал членом якудзы. В банде был и мой отец, это одна из причин, почему я туда попал. В якудзе я был почти 20 лет, до 35. С позиции обычного человека, якудза как организация, конечно, может пугать. Но с собственной позиции я не считаю организацию настолько уж страшной и жестокой”, – рассказывает Харусан.

По словам мужчины, в организации он не занимал руководящую должность, а был лишь рядовым членом банды, в частности, одним из охранников своего руководства.

“Я покинул якудзу, и у меня есть оба мизинца. Когда-то был такой обычай, чтобы выбраться из банды, отрезали фалангу мизинца. Но времена изменились, и эта традиция уже устарела. В современных условиях людям, которые хотят завязать с якудзой, не отрезают пальцы. Когда мне было 35, со мной произошел серьезный инцидент, и я ушел из организации, потому что не хотел создавать проблем. За решёткой я провёл 10 лет. Тюрьма - это место наказания и особо ты там не фиксируешься на собственном опыте. Лично я ничего плохого не сделал, но отсидел с ужасными людьми, которые нанесли вред людям, обижали их. И глядя на них, я понял, кем не надо быть. Это был для меня такой урок и опыт”, – отмечает военный.

Летом прошлого года, среди множества татуировок, которые являются символами якудзы, на шее у мужчины появился украинский тризуб. Для него это символ решимости – “Решимость, если надо будет положить жизнь за Украину”.

“В мире действительно очень много военных конфликтов, но в основном это какие-то внутренние, гражданские споры, которые даже невозможно назвать настоящей войной. А вот то, что происходит в Украине – это настоящая война, как Вторая мировая. Война с агрессором, с ворвавшейся на эту территорию россией. И Россия напала не только на Украину, от нее страдают и другие страны. Она нанесла военный ущерб Молдове, Грузии, это я уже сейчас знаю. Поэтому россия создает опасность не только для Украины, и я это понимаю. И то, победит ли Украина в этой войне, может повлиять и на будущее Японии, поэтому я решил приехать”, – рассказал он.

Харусан отмечает, что цель его пребывания в защите Украины состоит в двух вещах: искупление грехов, что является личной причиной, и уменьшение количества жертв среди украинского населения.

“Да, искупление грехов – это мое личное, это есть в моем сердце, внутри, но, конечно, это не единственное, за чем я приехал. Есть более важная цель, как вот уменьшить количество жертв для Украины, насколько я смогу, особенно среди погибающих детей. Ну и вообще моя цель – это одержать победу, защитить независимость Украины. Это главная миссия”.

Он отмечает, что если Украина проиграет эту войну – россия и Китай начнут захватывать другие страны, подавлять их национальные освободительные движения, и ужасов будет еще больше. Именно это, по его мнению, причина, почему иностранные военные едут воевать на стороне Украины.

В Японии у мужчины не было ни одного военного опыта. В Украине сначала он проходил подготовку в 1-й отдельной бригаде специального назначения имени Ивана Богуна Житомирской области. С ней пробыл несколько недель на линии фронта в Лисичанске.

В украинской армии овладел специальность снайпера, и уже в этой роли был на передовой. С ноября 2022 года проходит подготовку в составе “Грузинского национального легиона” к своей следующей поездке на передовую, на фронт.

“Я собираюсь быть в Украине, пока мне будет разрешать мое физическое состояние. Хочу быть здесь к победе. Это первое. А вот после этого даже не думаю, трудно загадывать, что там будет дальше. Война в Украине объединила в Вооруженных силах многих иностранцев, и причина в том, что это не только проблема Украины. Если Украина проиграет, это будет проблемой для всех стран, это будет потерей мира во всем мире, то есть мира не будет в случае поражения Украины, будет еще больше войны. Украинцам я хочу сказать одно – ни в коем случае не падайте духом. Ни в одном, что бы ни было, до самой победы, не падайте духом”, – подытожил военный.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минобороны напомнило о статусе иностранных граждан в составе ВСУ и правилах обращения с ними

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война

Обратиться по вопросам размещения рекламы