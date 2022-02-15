Таки закриють "Північний потік-2": Сенат США представив новий пакет санкцій проти Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Сенатори-республіканці США представили власний пакет санкцій, щоб утримати президента Росії Володимира Путіна від вторгнення в Україну, а також продемонструвати підтримку та допомогу Україні та Європі у разі ескалації. Про це УНН інформує з посиланням на CNN.
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Пакет санкцій під керівництвом республіканців було ухвалено після кількох тижнів безуспішних переговорів між двопартійними сенаторами. Сенатори не могли домовитися про те, чи слід включати санкції щодо спірного газопроводу "Північний потік - 2".
"Пропозиція республіканців може бути переговорною тактикою, щоб змусити демократів поновити обговорення двопартійного пакету санкцій. Але щоб зробити будь-який пакет санкцій Конгресу дієвим, сенаторам треба діяти швидко", — йдеться в повідомленні.
Що пропонує новий закон
Пропонований пакет санкцій республіканців, представлений як Закон про територію Європи (NYET) "зобов'язає ввести санкції" щодо проекту "Північний потік - 2" "без відмови у разі вторгнення Росії", йдеться в повідомленні.
Законопроект накладе санкції на путінських "соратників, посібників та великі банки" та надасть Україні 500 мільйонів доларів у вигляді іноземного військового фінансування.
З 500 мільйонів доларів — 250 будуть спрямовані на "надзвичайне фінансування", а 100 мільйонів доларів — на "екстрену смертоносну допомогу для критично важливих засобів, таких як протиповітряна оборона, протитанкові та протикорабельні засоби".
Допомога Україні
Пропоноване фінансування цього законопроекту буде на додаток до фінансування, яке уряд США вже надав Україні.
У 2021 році США надали Україні допомогу в галузі безпеки приблизно на 450 мільйонів доларів. З 2014 року, коли Росія вторглася та окупувала Кримський півострів, США надали Україні допомогу на суму понад 2,5 мільярда доларів.
У понеділок держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив, що уряд США "пропонує державну гарантію кредиту Україні на суму до 1 мільярда доларів для підтримки її програми економічних реформ та продовження взаємодії з Міжнародним валютним фондом".
Пакет також подвоїть американське "фінансування військових навчань у Європі" та створить нову програму Державного департаменту з іноземного військового фінансування для Східної Європи, щоб "допомогти європейським союзникам у зміцненні їхніх власних оборонних можливостей", йдеться у повідомленні.