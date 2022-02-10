Немає ясності: автор "матері всіх санкцій" проти РФ сенатор Менендес заявив про труднощі розгляду документу в Конгресі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Голова міжнародного комітету сенату США демократ Роберт Менендес заявив, що конгресмени не можуть домовитися про конкретні санкції проти Росії. Про це Менедес розповів в інтерв'ю виданню The Washington Post, передає УНН.
Цитата
"Звичайно, ми ведемо інтенсивні переговори. Я вважаю, що є кілька пунктів, на які ми намагаємося вирішити проблему пошуку шляхів узгодження різних поглядів, але ми дуже близькі. І я б хотів, щоб закон було ухвалено найближчим часом, щоб фактично президенту Путіну було зрозуміло повідомлення, що насправді адміністрація Байдена не тільки віддана цьому курсу дій, але що Конгрес Сполучених Штатів говорить в один голос.
І з цього приводу дозвольте мені просто прояснити це. Я думаю, що між демократами та республіканцями немає ясності щодо бажання та необхідності відштовхнути Володимира Путіна та вимагати величезних наслідків за будь-який прорахунок вторгнення Путіна", - заявив сенатор.
Цитата
"Я думаю, що ми зайшли в глухий кут", - заявив журналісту видання CNN автор законопроекту про санкції проти Росії Менендес. - Зупинка пов’язана із вторинними санкціями, накладеними на банк і на "Північний потік-2".
Що передувало
У грудні 2021 року Менендес заявляв про створення "матері всіх санкцій" проти Росії в разі вторгнення в Україну. Наголошувалося, що пакет заходів матиме "руйнівні наслідки" для російського народу.
Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що Конгрес США не встиг розглянути законопроект про антиросійські санкції у разі ескалації напруженості навколо України, оскільки 9 лютого палата представників США пішла на канікули, так і не проголосувавши законопроект.
Вона відновить роботу 28 лютого.
Щоб обидві палати Конгресу погодили пакет санкцій, демократам потрібна підтримка республіканської меньшості.