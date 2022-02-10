Немає ясності: автор "матері всіх санкцій" проти РФ сенатор Менендес заявив про труднощі розгляду документу в Конгресі

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"Звичайно, ми ведемо інтенсивні переговори. Я вважаю, що є кілька пунктів, на які ми намагаємося вирішити проблему пошуку шляхів узгодження різних поглядів, але ми дуже близькі. І я б хотів, щоб закон було ухвалено найближчим часом, щоб фактично президенту Путіну було зрозуміло повідомлення, що насправді адміністрація Байдена не тільки віддана цьому курсу дій, але що Конгрес Сполучених Штатів говорить в один голос.

І з цього приводу дозвольте мені просто прояснити це. Я думаю, що між демократами та республіканцями немає ясності щодо бажання та необхідності відштовхнути Володимира Путіна та вимагати величезних наслідків за будь-який прорахунок вторгнення Путіна", - заявив сенатор.

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"Я думаю, що ми зайшли в глухий кут", - заявив журналісту видання CNN автор законопроекту про санкції проти Росії Менендес. - Зупинка пов’язана із вторинними санкціями, накладеними на банк і на "Північний потік-2".

Що передувало

У грудні 2021 року Менендес заявляв про створення "матері всіх санкцій" проти Росії в разі вторгнення в Україну. Наголошувалося, що пакет заходів матиме "руйнівні наслідки" для російського народу.

Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що Конгрес США не встиг розглянути законопроект про антиросійські санкції у разі ескалації напруженості навколо України, оскільки 9 лютого палата представників США пішла на канікули, так і не проголосувавши законопроект.

Вона відновить роботу 28 лютого.

Щоб обидві палати Конгресу погодили пакет санкцій, демократам потрібна підтримка республіканської меньшості.