Нет ясности: автор "матери всех санкций" против РФ сенатор Менендес заявил о трудностях рассмотрения документа в Конгрессе

Цитата

"Конечно, мы ведем интенсивные переговоры. Я считаю, что есть несколько пунктов, на которые мы пытаемся решить проблему поиска путей согласования разных взглядов, но мы очень близки. И я бы хотел, чтобы закон был принят в ближайшее время, чтобы фактически президенту Путину было понятно сообщение, что на самом деле администрация Байдена не только предана этому курсу действий, но что Конгресс Соединенных Штатов говорит в один голос.

И по этому поводу позвольте мне просто прояснить это. Я думаю, что между демократами и республиканцами нет ясности относительно желания и необходимости оттолкнуть Владимира Путина и требовать огромных последствий за любой просчет вторжения Путина", - заявил сенатор.

Цитата

"Я думаю, что мы зашли в тупик", - заявил журналисту издания CNN автор законопроекта о санкциях против России Менендес. - Остановка связана с вторичными санкциями, наложенными на банк и на "Северный поток-2".

Что предшествовало

В декабре 2021 года Менендес заявлял о создании "матери всех санкций" против России в случае вторжения в Украину. Отмечалось, что пакет мер будет иметь "разрушительные последствия" для русского народа.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Конгресс США не успел рассмотреть законопроект об антироссийских санкции в случае эскалации напряженности вокруг Украины, поскольку 9 февраля палата представителей США ушла на каникулы, так и не проголосовав законопроект.

Она возобновит работу 28 февраля.

Чтобы обе палаты Конгресса согласовали пакет санкций, демократам нужна поддержка республиканского меньшенства.