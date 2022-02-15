Таки закроют "Северный поток-2": Сенат США представил новый пакет санкций против России

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Сенаторы-республиканцы США представили собственный пакет санкций, чтобы удержать президента России Владимира Путина от вторжения в Украину, а также продемонстрировать поддержку и помощь Украине и Европе в случае эскалации. Об этом УНН информирует со ссылкой на CNN.