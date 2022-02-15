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Таки закроют "Северный поток-2": Сенат США представил новый пакет санкций против России

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 февраля. УНН. Сенаторы-республиканцы США представили собственный пакет санкций, чтобы удержать президента России Владимира Путина от вторжения в Украину, а также продемонстрировать поддержку и помощь Украине и Европе в случае эскалации. Об этом УНН информирует со ссылкой на CNN.

Детали

Пакет санкций под руководством республиканцев было принято после нескольких недель безуспешных переговоров между двухпартийными сенаторами. Сенаторы не могли договориться о том, следует ли включать санкции в отношении спорного газопровода "Северный поток - 2".

"Предложение республиканцев может быть переговорной тактикой, чтобы заставить демократов возобновить обсуждение двухпартийного пакета санкций. Но чтобы сделать любой пакет санкций Конгресса действенным, сенаторам надо действовать быстро", — говорится в сообщении.

Что предлагает новый закон

Предлагаемый пакет санкций республиканцев, представленный как Закон о территории Европы (NYET) "обязает ввести санкции" в отношении проекта "Северный поток - 2" "без отказа в случае вторжения России", говорится в сообщении.

Законопроект наложит санкции на путинских "соратников, пособников и крупные банки" и предоставит Украине 500 миллионов долларов в виде иностранного военного финансирования.

С 500 миллионов долларов — 250 будут направлены на "чрезвычайное финансирование", а 100 миллионов долларов — на "экстренную смертоносную помощь для критически важных средств, таких как противовоздушная оборона, противотанковые и противокорабельные средства".

Помощь Украине

Предлагаемое финансирование этого законопроекта будет в дополнение к финансированию, которое правительство США уже предоставило Украине.

В 2021 году США оказали Украине помощь в области безопасности примерно на 450 миллионов долларов. С 2014 года, когда Россия вторглась и оккупировала Крымский полуостров, США оказали Украине помощь на сумму более 2,5 миллиарда долларов.

В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что правительство США "предлагает государственную гарантию кредита Украине на сумму до 1 миллиарда долларов для поддержки ее программы экономических реформ и продолжения взаимодействия с Международным валютным фондом".

Пакет также удвоит американское "финансирование военных учений в Европе" и создаст новую программу Государственного департамента с иностранного военного финансирования для Восточной Европы, чтобы "помочь европейским союзникам в укреплении их собственных оборонных возможностей", говорится в сообщении.

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