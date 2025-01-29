Таїланд очікує на запуск високошвидкісної залізниці до Китаю у 2030 рік

Таїланд заявив про оновлені терміни запуску своєї ділянки високошвидкісної залізниці, яка стане частиною міжнародного транспортного коридору, що зв’яже країну з Китаєм через Лаос. Про це повідомляє Reuters, передає УНН

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Очікується, що 609-кілометрова гілка буде введена в експлуатацію у 2030 році, що на майже десять років пізніше від початкових планів.

На цей момент понад третину робіт завершено на відрізку між Бангкоком та Накхон Ратчасімою, що розташований приблизно за 220 кілометрів від столиці. Повністю вся лінія до прикордонного міста Нонг Кхай має бути готова до початку наступного десятиліття. Там вона з'єднається із залізничною мережею Лаосу, яка вже функціонує з 2021 року та тягнеться до китайського міста Куньмін. Проектом, що охоплює тисячу кілометрів, на 70% володіє Китай.

Розвиток цієї залізничної лінії є важливим кроком для інтеграції Таїланду у міжнародну торговельну систему. Влада країни розглядає цей проект як можливість стати ключовим логістичним центром у регіоні. Оголошення про оновлені строки запуску прозвучало через рік після закликів Китаю прискорити реалізацію інфраструктурного проекту.

Перемовини щодо залізничного сполучення між країнами тривають майже два десятиліття. У 2017 році було підписано угоду про будівництво, а початковий запуск планувався ще у 2021 році. Однак реалізація проекту зіткнулася з труднощами, зокрема фінансовими розбіжностями, суперечками щодо інженерних рішень та наслідками пандемії COVID-19.

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