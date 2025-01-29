Таїланд очікує на запуск високошвидкісної залізниці до Китаю у 2030 рік

ukenru
Ексклюзив
12:39 • 324 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

09:48 • 74337 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 123297 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
06:50 • 121611 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 141062 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 171232 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 219134 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176125 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 151650 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 125373 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 142258 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 141504 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

17 березня, 04:45 • 141638 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 135933 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

09:10 • 118810 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 191303 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 189614 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 321081 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 348213 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 282500 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 51423 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 80161 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 78863 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 141500 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 103308 перегляди
Актуальне
Таїланд очікує на запуск високошвидкісної залізниці до Китаю у 2030 рік

Таїланд очікує на запуск високошвидкісної залізниці до Китаю у 2030 рік

Київ • УНН

 • 24308 перегляди

Таїланд оновив терміни запуску 609-кілометрової високошвидкісної залізниці, що з'єднає країну з Китаєм через Лаос. Проект, який на 70% належить Китаю, зіткнувся з фінансовими та інженерними труднощами.

Таїланд заявив про оновлені терміни запуску своєї ділянки високошвидкісної залізниці, яка стане частиною міжнародного транспортного коридору, що зв’яже країну з Китаєм через Лаос. Про це повідомляє Reuters, передає УНН

Деталі

Очікується, що 609-кілометрова гілка буде введена в експлуатацію у 2030 році, що на майже десять років пізніше від початкових планів.

На цей момент понад третину робіт завершено на відрізку між Бангкоком та Накхон Ратчасімою, що розташований приблизно за 220 кілометрів від столиці. Повністю вся лінія до прикордонного міста Нонг Кхай має бути готова до початку наступного десятиліття. Там вона з'єднається із залізничною мережею Лаосу, яка вже функціонує з 2021 року та тягнеться до китайського міста Куньмін. Проектом, що охоплює тисячу кілометрів, на 70% володіє Китай.

Розвиток цієї залізничної лінії є важливим кроком для інтеграції Таїланду у міжнародну торговельну систему. Влада країни розглядає цей проект як можливість стати ключовим логістичним центром у регіоні. Оголошення про оновлені строки запуску прозвучало через рік після закликів Китаю прискорити реалізацію інфраструктурного проекту.

Перемовини щодо залізничного сполучення між країнами тривають майже два десятиліття. У 2017 році було підписано угоду про будівництво, а початковий запуск планувався ще у 2021 році. Однак реалізація проекту зіткнулася з труднощами, зокрема фінансовими розбіжностями, суперечками щодо інженерних рішень та наслідками пандемії COVID-19.

США стурбовані впливом Китаю на Панамський канал: що відбувається29.01.25, 03:07 • 31360 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Новини Світу
tailandТаїланд
kytaiКитай

Звернутися з питань розміщення реклами