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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Таиланд ожидает запуск высокоскоростной железной дороги в Китай в 2030 году

Таиланд ожидает запуск высокоскоростной железной дороги в Китай в 2030 году

Киев  •  УНН

 • 10629 просмотра

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Таиланд обновил сроки запуска 609-километровой высокоскоростной железной дороги, которая соединит страну с Китаем через Лаос. Проект, который на 70% принадлежит Китаю, столкнулся с финансовыми и инженерными трудностями.

Таиланд заявил об обновленных сроках запуска своего участка высокоскоростной железной дороги, которая станет частью международного транспортного коридора, который свяжет страну с Китаем через Лаос. Об этом сообщает Reuters, передает УНН

Детали

Ожидается, что 609-километровая ветка будет введена в эксплуатацию в 2030 году, что почти на десять лет позже первоначальных планов.

На данный момент более трети работ завершено на отрезке между Бангкоком и Накхон Ратчасимой, который расположен примерно в 220 километрах от столицы. Полностью вся линия до пограничного города Нонг Кхай должна быть готова к началу следующего десятилетия. Там она соединится с железнодорожной сетью Лаоса, которая уже функционирует с 2021 года и тянется до китайского города Куньмин. Проектом, охватывающим тысячу километров, на 70% владеет Китай.

Развитие этой железнодорожной линии является важным шагом для интеграции Таиланда в международную торговую систему. Власти страны рассматривают этот проект как возможность стать ключевым логистическим центром в регионе. Объявление об обновленных сроках запуска прозвучало через год после призывов Китая ускорить реализацию инфраструктурного проекта.

Переговоры о железнодорожном сообщении между странами продолжаются почти два десятилетия. В 2017 году было подписано соглашение о строительстве, а первоначальный запуск планировался еще в 2021 году. Однако реализация проекта столкнулась с трудностями, в частности финансовыми разногласиями, спорами относительно инженерных решений и последствиями пандемии COVID-19.

США обеспокоены влиянием Китая на Панамский канал: что происходит29.01.25, 03:07 • 21657 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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