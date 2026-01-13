Ситуація на правому березі Києва погіршилась до рівня лівого берега - Yasno

Ситуація на правому березі Києва, якщо дуже спрощувати, погіршилась до рівня лівого берега. Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко, передає УНН.

Який статус у столиці зараз. Все місто знаходиться у екстрених відключеннях. Якщо дуже спрощувати, то ситуація на правому березі погіршилась до рівня лівого берега

Крім того, велика кількість заявок іде на мережі про проблеми зі світлом.

Треба розуміти, що ресурс бригад обмежений. І виходить так, що приблизно 70% виїздів - це умовно хибні. Тобто люди роблять заявки, через те, що світла менше ніж очікували. Або проблеми на будинках. І тільки 30% це реальні проблеми, де треба втручання бригад мереж. Дуже прошу залишати заявки реальні. Бо дуже багато аварій і хочеться, щоб ресурс використовувався там, де він реально потрібен