Ситуація на правому березі Києва погіршилась до рівня лівого берега - Yasno

Ексклюзив
14:15 • 4328 перегляди
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
14:07 • 8336 перегляди
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Ексклюзив
12:46 • 15290 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
13 січня, 08:22 • 16283 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21 • 20968 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 30961 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 47915 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 35729 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 33931 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 59782 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
12:46 • 15290 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto10:02 • 21030 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
12 січня, 14:17 • 59782 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 54412 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування12 січня, 10:11 • 60005 перегляди
Ситуація на правому березі Києва погіршилась до рівня лівого берега - Yasno

Київ • УНН

 • 134 перегляди

Гендиректор Yasno Сергій Коваленко повідомив про екстрені відключення світла по всьому Києву. Ситуація на правому березі столиці погіршилася до рівня лівого.

Ситуація на правому березі Києва погіршилась до рівня лівого берега - Yasno

Ситуація на правому березі Києва, якщо дуже спрощувати, погіршилась до рівня лівого берега. Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко, передає УНН.

Який статус у столиці зараз. Все місто знаходиться у екстрених відключеннях. Якщо дуже спрощувати, то ситуація на правому березі погіршилась до рівня лівого берега 

- повідомив Коваленко.

Крім того, велика кількість заявок іде на мережі про проблеми зі світлом.

Треба розуміти, що ресурс бригад обмежений. І виходить так, що приблизно 70% виїздів - це умовно хибні. Тобто люди роблять заявки, через те, що світла менше ніж очікували. Або проблеми на будинках. І тільки 30% це реальні проблеми, де треба втручання бригад мереж. Дуже прошу залишати заявки реальні. Бо дуже багато аварій і хочеться, щоб ресурс використовувався там, де він реально потрібен 

- резюмував Коваленко.

У Києві та 7 областях знеструмлення після нової атаки рф на енергетику, є вимушені відключення - Міненерго13.01.26, 10:40 • 2652 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніКиїв
