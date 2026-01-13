$43.260.18
Эксклюзив
14:15 • 4280 просмотра
Повышение акцизов на топливо с 1 января: эксперт ответил, стоит ли ожидать роста цен на бензин, дизель и газ
14:07 • 8242 просмотра
Проблемы с отоплением в Раде: нардепы рассказали об условиях работы
Эксклюзив
12:46 • 15235 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
13 января, 08:22 • 16243 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
13 января, 07:21 • 20927 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 30936 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 47895 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 35721 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
12 января, 16:29 • 33925 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 59754 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Ситуация на правом берегу Киева ухудшилась до уровня левого берега - Yasno

Киев • УНН

 • 116 просмотра

Гендиректор Yasno Сергей Коваленко сообщил об экстренных отключениях света по всему Киеву. Ситуация на правом берегу столицы ухудшилась до уровня левого.

Ситуация на правом берегу Киева ухудшилась до уровня левого берега - Yasno

Ситуация на правом берегу Киева, если очень упрощать, ухудшилась до уровня левого берега. Об этом сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко, передает УНН.

Какой статус в столице сейчас. Весь город находится в экстренных отключениях. Если очень упрощать, то ситуация на правом берегу ухудшилась до уровня левого берега 

- сообщил Коваленко.

Кроме того, большое количество заявок идет на сети о проблемах со светом.

Надо понимать, что ресурс бригад ограничен. И получается так, что примерно 70% выездов - это условно ложные. То есть люди делают заявки, потому что света меньше, чем ожидали. Или проблемы на домах. И только 30% это реальные проблемы, где нужно вмешательство бригад сетей. Очень прошу оставлять заявки реальные. Потому что очень много аварий и хочется, чтобы ресурс использовался там, где он реально нужен 

- резюмировал Коваленко.

Антонина Туманова

