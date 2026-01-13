Ситуация на правом берегу Киева ухудшилась до уровня левого берега - Yasno
Киев • УНН
Гендиректор Yasno Сергей Коваленко сообщил об экстренных отключениях света по всему Киеву. Ситуация на правом берегу столицы ухудшилась до уровня левого.
Какой статус в столице сейчас. Весь город находится в экстренных отключениях. Если очень упрощать, то ситуация на правом берегу ухудшилась до уровня левого берега
Кроме того, большое количество заявок идет на сети о проблемах со светом.
Надо понимать, что ресурс бригад ограничен. И получается так, что примерно 70% выездов - это условно ложные. То есть люди делают заявки, потому что света меньше, чем ожидали. Или проблемы на домах. И только 30% это реальные проблемы, где нужно вмешательство бригад сетей. Очень прошу оставлять заявки реальные. Потому что очень много аварий и хочется, чтобы ресурс использовался там, где он реально нужен
