Ситуация на правом берегу Киева ухудшилась до уровня левого берега - Yasno

Ситуация на правом берегу Киева, если очень упрощать, ухудшилась до уровня левого берега. Об этом сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко, передает УНН.

Какой статус в столице сейчас. Весь город находится в экстренных отключениях. Если очень упрощать, то ситуация на правом берегу ухудшилась до уровня левого берега

Кроме того, большое количество заявок идет на сети о проблемах со светом.

Надо понимать, что ресурс бригад ограничен. И получается так, что примерно 70% выездов - это условно ложные. То есть люди делают заявки, потому что света меньше, чем ожидали. Или проблемы на домах. И только 30% это реальные проблемы, где нужно вмешательство бригад сетей. Очень прошу оставлять заявки реальные. Потому что очень много аварий и хочется, чтобы ресурс использовался там, где он реально нужен