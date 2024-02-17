Ситуація на фронті та підтримка на шляху до НАТО: Зеленський зустрівся з обраним президентом Фінляндії
Київ • УНН
Зеленський зустрівся з новообраним президентом Александром Стуббом на Мюнхенській конференції з питань безпеки, подякував йому за засудження російської агресії, поінформував про пріоритетні оборонні потреби України та важливість підтримки Фінляндією шляху України до НАТО.
У межах Мюнхенської конференції з питань безпеки Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з обраним Президентом Фінляндської Республіки Александром Стуббом, передає УНН із посиланням на ОП.
Зеленський привітав співрозмовника з перемогою на виборах і подякував за чітку позицію щодо засудження російської агресії проти України.
"Ми надзвичайно вдячні вашій країні, вашому народу за непохитну підтримку та тепле ставлення до України та українців. Ви з нами з перших днів повномасштабної війни", – зазначив Глава держави.
Поінформував про першочергові оборонні потреби України: у Мюнхені Зеленський зустрівся із делегацією Сенату США17.02.24, 18:53 • 34023 перегляди
Президент України поінформував Александра Стубба про поточну ситуацію на фронті та найнагальніші оборонні потреби української армії.
Зеленський відзначив важливість збереження підтримки України з боку Фінляндії на шляху до членства в НАТО та Європейському Союзі.