Ситуация на фронте и поддержка на пути в НАТО: Зеленский встретился с избранным президентом Финляндии

В рамках Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с избранным Президентом Финляндской Республики Александром Стуббом, передает УНН со ссылкой на ОП.

Зеленский поздравил собеседника с победой на выборах и поблагодарил за четкую позицию по осуждению российской агрессии против Украины.

"Мы очень благодарны вашей стране, вашему народу за непоколебимую поддержку и теплое отношение к Украине и украинцам. Вы с нами с первых дней полномасштабной войны", - отметил Глава государства.

Проинформировал о первоочередных оборонных потребностях Украины: в Мюнхене Зеленский встретился с делегацией Сената США

Президент Украины проинформировал Александра Стубба о текущей ситуации на фронте и насущных оборонных потребностях украинской армии.

Зеленский отметил важность сохранения поддержки Украины со стороны Финляндии на пути к членству в НАТО и Европейском Союзе.