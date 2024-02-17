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Ситуация на фронте и поддержка на пути в НАТО: Зеленский встретился с избранным президентом Финляндии

Ситуация на фронте и поддержка на пути в НАТО: Зеленский встретился с избранным президентом Финляндии

Киев  •  УНН

17 февраля 2024, 17:29  •  17510 просмотра

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Зеленский встретился с новоизбранным президентом Александром Стуббом на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, поблагодарил его за осуждение российской агрессии, проинформировал о приоритетных оборонных потребностях Украины и важности поддержки Финляндией пути Украины в НАТО.

В рамках Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с избранным Президентом Финляндской Республики Александром Стуббом, передает УНН со ссылкой на ОП.

Зеленский поздравил собеседника с победой на выборах и поблагодарил за четкую позицию по осуждению российской агрессии против Украины.

"Мы очень благодарны вашей стране, вашему народу за непоколебимую поддержку и теплое отношение к Украине и украинцам. Вы с нами с первых дней полномасштабной войны", - отметил Глава государства.

Проинформировал о первоочередных оборонных потребностях Украины: в Мюнхене Зеленский встретился с делегацией Сената США17 февраля 2024, 16:53 • 20802 просмотра

Президент Украины проинформировал Александра Стубба о текущей ситуации на фронте и насущных оборонных потребностях украинской армии.

Зеленский отметил важность сохранения поддержки Украины со стороны Финляндии на пути к членству в НАТО и Европейском Союзе.

Антонина Туманова

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Ситуація на фронті та підтримка на шляху до НАТО: Зеленський зустрівся з обраним президентом Фінляндії
Situation at the front and support on the way to NATO: Zelenskyy meets with President-elect of Finland
Новости по теме

Ситуация на фронте и поддержка на пути в НАТО: Зеленский встретился с избранным президентом Финляндии

Зеленский встретился с новоизбранным президентом Александром Стуббом на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, поблагодарил его за осуждение российской агрессии, проинформировал о приоритетных оборонных потребностях Украины и важности поддержки Финляндией пути Украины в НАТО.

Война •   •  17510 просмотра
Ситуация на фронте и поддержка на пути в НАТО: Зеленский встретился с избранным президентом Финляндии

Завтра движение будет заблокировано в обоих направлениях: на пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" направляются фермеры из Германии, Бельгии, Нидерландов и Франции

Из-за забастовки местных фермеров в воскресенье в пункте пропуска Ягодин-Дорогуск между Польшей и Украиной будет заблокировано движение грузовиков в обоих направлениях. К масштабной акции протеста присоединятся фермеры из Германии, Бельгии, Нидерландов и Франции.

Экономика •   •  16056 просмотра
Завтра движение будет заблокировано в обоих направлениях: на пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" направляются фермеры из Германии, Бельгии, Нидерландов и Франции

У границы с Молдовой: в Одесской области пограничники заметили стаю волков

Пограничники в Одесской области заметили стаю волков вблизи молдавской границы с помощью средств наблюдения.

Общество •   •  15234 просмотра
У границы с Молдовой: в Одесской области пограничники заметили стаю волков

Проинформировал о первоочередных оборонных потребностях Украины: в Мюнхене Зеленский встретился с делегацией Сената США

Президент Зеленский поблагодарил сенаторов США за двухпартийную поддержку Украины и обсудил с ними приоритетные оборонные потребности.

Война •   •  20802 просмотра
Проинформировал о первоочередных оборонных потребностях Украины: в Мюнхене Зеленский встретился с делегацией Сената США

Не приближайтесь к диким и бездомным животным: в Украине резко распространяется бешенство

В Украине лиса напала на женщину, которая гуляла с двумя детьми, что свидетельствует о росте случаев бешенства среди диких животных из-за запрета охоты во время войны.

Общество •   •  16361 просмотра
Не приближайтесь к диким и бездомным животным: в Украине резко распространяется бешенство

Спецназовцы ГУР неделю держали оборону последней дороги из Авдеевки, обеспечивая эвакуационный коридор

Украинские спецназовцы в течение недели обеспечивали безопасность эвакуационного коридора из Авдеевки, защищая последнюю дорогу из города от наступления российских войск.

Война •   •  22214 просмотра
Спецназовцы ГУР неделю держали оборону последней дороги из Авдеевки, обеспечивая эвакуационный коридор

Пообещали удерживать активы рф и осудили поставки оружия Северной Кореей москве: главы МИД G7 сделали заявление в поддержку Украины

Министры иностранных дел G7 опубликовали совместное заявление, в котором осудили российскую агрессию в Украине, поставки Северной Кореей оружия москве и призвали Иран прекратить помощь российским военным.

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Пообещали удерживать активы рф и осудили поставки оружия Северной Кореей москве: главы МИД G7 сделали заявление в поддержку Украины

Президент Чехии "нашел" для Украины 800 тыс. снарядов различного калибра

Чешская Республика может поставить Украине 500 000 155-мм и 300 000 122-мм артиллерийских снарядов из третьих стран в течение нескольких недель, если она обеспечит необходимое финансирование.

Война •   •  22993 просмотра
Президент Чехии "нашел" для Украины 800 тыс. снарядов различного калибра

рф сбросила на Купянск по меньшей мере пять авиабомб: известно как минимум о пяти раненых

Российская армия атаковала Купянск, сбросив по меньшей мере пять бомб на город, ранив пять человек. По состоянию на сейчас спасатели деблокировали из-под завалов женщину, она получила ранения. Под завалами находятся еще люди.

Война •   •  22513 просмотра
рф сбросила на Купянск по меньшей мере пять авиабомб: известно как минимум о пяти раненых

Смерть Навального: семье отказываются отдавать тело политика, а в морге говорят - его туда не доставляли

российские следователи не передадут тело Алексея Навального его родственникам до завершения следствия, несмотря на предыдущие заявления о том, что следствие уже завершено, а его адвокатам и матери отказано в доступе к телу в морге.

Криминал и ЧП •   •  19830 просмотра
Смерть Навального: семье отказываются отдавать тело политика, а в морге говорят - его туда не доставляли