Сирський та Умєров порадились з Каволі: говорили про ситуацію на фронті та потреби української ППО
Київ • УНН
Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський та Міністр оборони України Рустем Умеров обговорили поточну ситуацію на фронті та першочергові військові потреби України під час телефонної розмови з Верховним головнокомандувачем об'єднаних збройних сил НАТО в Європі.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та Міністр оборони України Рустем Умєров провели телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних Сил НАТО в Європі, командувачем Збройних сил США в Європі генералом Крістофером Каволі. Сирський зауважив, що ці перемовини були "змістовними", передає УНН.
Разом з Міністром оборони України Рустемом Умєровим провів змістовну розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних Сил НАТО в Європі, командувачем Збройних сил США в Європі генералом Крістофером Каволі.
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Відповідно до опублікованого повідомлення Главком поінформував Каволі про поточну ситуацію на фронті та першочергові потреби Збройних Сил України, та окремо обговорили аспекти посилення складових української ППО.
Сирський подякував генералу Каволі особисто та усім партнерам з країн-членів НАТО за допомогу та активну взаємодію у справі визволення української землі від російських окупантів.
Умєров і Сирський провели телефонну розмову з главою Пентагону20.02.24, 22:36 • 27656 переглядiв
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Раніше в Міноборони України повідомили, що вони провела зустріч з делегацією сенаторів США, аби ознайомити з актуальною ситуацією на полі бою та обговорити питання військової підтримки України.