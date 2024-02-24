Сырский и Умеров посоветовались с Каволи: говорили о ситуации на фронте и потребностях украинской ПВО

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и Министр обороны Украины Рустем Умеров провели телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, командующим Вооруженными силами США в Европе генералом Кристофером Каволи. Сырский отметил, что эти переговоры были "содержательными", передает УНН.

Вместе с Министром обороны Украины Рустемом Умеровым провел содержательную беседу с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, командующим Вооруженных сил США в Европе генералом Кристофером Каволи. - написал Сырский в своем официальном телеграм-канале.

Детали

Согласно опубликованному сообщению Главком проинформировал Каволи о текущей ситуации на фронте и первоочередных потребностях Вооруженных Сил Украины, и отдельно обсудили аспекты усиления составляющих украинской ПВО.

Сырский поблагодарил генерала Каволи лично и всех партнеров из стран-членов НАТО за помощь и активное взаимодействие в деле освобождения украинской земли от российских оккупантов.

Умеров и Сырский провели телефонный разговор с главой Пентагона

Дополнительно

Ранее в Минобороны Украины сообщили, что они провели встречу с делегацией сенаторов США, чтобы ознакомить с актуальной ситуацией на поле боя и обсудить вопросы военной поддержки Украины.