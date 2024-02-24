Сырский и Умеров посоветовались с Каволи: говорили о ситуации на фронте и потребностях украинской ПВО
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский и Министр обороны Украины Рустем Умеров обсудили текущую ситуацию на фронте и первоочередные военные потребности Украины во время телефонного разговора с Верховным главнокомандующим объединенных вооруженных сил НАТО в Европе.
Эксперты МАГАТЭ обеспокоены из-за мощных взрывов вблизи Запорожской АЭС, прозвучавших на этой неделе
Возле Запорожской атомной электростанции в Украине, которая все еще оккупирована российскими войсками, прогремели взрывы, что, по мнению экспертов МАГАТЭ, грозит потенциальной ядерной аварией.
Удар по Одессе: возросло количество жертв: один погибший и трое раненых
В Одессе еще одна жертва была спасена из-под завалов в тяжелом состоянии после двухчасового пребывания под завалами, а один человек погиб в результате российского обстрела, который разрушил жилой дом.
Воздушные силы ВСУ обнаружили вражеские беспилотники в Киевской области
Воздушные силы Украины сообщили об обнаружении вражеских беспилотников в Киевской области, причем один беспилотник движется на северо-запад в Макаровском районе, а другой постоянно менял курс на севере Киевщины.
Умеров и Сырский проинформировали сенаторов США о ситуации на фронте и необходимости военной помощи
Министр обороны Украины и Главнокомандующий проинформировали делегацию Сената США о ситуации на фронте и обсудил приоритетные военные потребности Украины для достижения победы над рф.
Зеленский обратился к участникам кинофестиваля "Cinema for Victory"
Президент Зеленский заявил, что фильмы, снятые во время российско-украинской войны, гарантируют, что мир никогда не забудет трагедии Бучи и Мариуполя, а кинематограф сделает героизм Украины легендарным.
"Ателье мечты": в Украинском доме открыли выставку посвященную украинским детям и их стремлениям во время войны
В Национальном центре "Украинский дом" открылась выставка "Ателье мечты", посвященная стойкости украинских детей во время войны, на которой представлены художественные работы детей, выражающих свои переживания и эмоции через творчество.
В Одессе в результате обстрела разрушен жилой дом, 2 человека ранены
В Одессе в результате вражеского обстрела загорелось жилое помещение, два человека получили ранения, спасательные службы работают на месте происшествия.
Воздушные силы предупреждают о возможных ударах баллистическими ракетами в 3 областях
Воздушные силы Украины сообщили о потенциальной угрозе применения баллистических ракет в Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях.
Украинские военные обнаружили российские беспилотники над Черниговской и Киевской областями
Военно-воздушные силы Украины сообщили, что зафиксировали вражеские беспилотники над Черниговской и Киевской областями.