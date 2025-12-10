Син першого космонавта України Каденюка знайдений мертвим у Києві: поліція почала розслідування
Правоохоронці розслідують смерть 41-річного сина Леоніда Каденюка, Дмитра, у Печерському районі столиці. За попередніми даними, чоловік, який страждав на депресію, був знайдений із ножовими пораненнями, двері квартири були зачинені, а ніж знаходився у його руці.
Правоохоронці почали кримінальне провадження за фактом смерті чоловіка у Печерському районі столиці. Йдеться про 41-річного Дмитра Каденюка, сина покійного першого українського космонавта часів Незалежності Леоніда Каденюка, повідомляє УНН з посиланням на ГУНП України в Києві.
Деталі
На місці події працювали слідчі, криміналісти, оперативні працівники та судово-медичний експерт. Вони провели першочергові слідчі дії, проаналізували відео з камер спостереження та опитали свідків.
За попередніми даними, на момент події вхідні двері до квартири були зачинені і не мали слідів злому, а ніж, яким ймовірно були спричинені тілесні ушкодження, загиблий тримав у своїй руці. Крім того, опитані мешканці вказаного будинку повідомили, що будь-якого шуму чи звуків боротьби не чули.
Загиблий упродовж тривалого часу мав депресивні розлади, що відображалось на його поведінці. Напередодні ввечері у чоловіка стався черговий нервовий зрив, а на ранок матір виявила його без ознак життя та повідомила до поліції
За вказаним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство із додатковою відміткою "самогубство"). Тіло сина Каденюка направлено для проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті.
Нагадаємо
Правоохоронці виявили тіло сина першого космонавта України часів Незалежності в Печерському районі Києва у середу, 10 грудня.