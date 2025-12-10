Син першого космонавта України Каденюка знайдений мертвим у Києві: поліція почала розслідування

Правоохоронці почали кримінальне провадження за фактом смерті чоловіка у Печерському районі столиці. Йдеться про 41-річного Дмитра Каденюка, сина покійного першого українського космонавта часів Незалежності Леоніда Каденюка, повідомляє УНН з посиланням на ГУНП України в Києві.

На місці події працювали слідчі, криміналісти, оперативні працівники та судово-медичний експерт. Вони провели першочергові слідчі дії, проаналізували відео з камер спостереження та опитали свідків.

За попередніми даними, на момент події вхідні двері до квартири були зачинені і не мали слідів злому, а ніж, яким ймовірно були спричинені тілесні ушкодження, загиблий тримав у своїй руці. Крім того, опитані мешканці вказаного будинку повідомили, що будь-якого шуму чи звуків боротьби не чули.

Загиблий упродовж тривалого часу мав депресивні розлади, що відображалось на його поведінці. Напередодні ввечері у чоловіка стався черговий нервовий зрив, а на ранок матір виявила його без ознак життя та повідомила до поліції