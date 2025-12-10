Син першого космонавта України Каденюка знайдений мертвим у Києві: поліція почала розслідування

$42.180.11
Ексклюзив
13:11 • 1114 перегляди
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
12:48 • 2630 перегляди
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
12:17 • 5672 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
11:35 • 7850 перегляди
Нападки Трампа змушують Європу пришвидшитися з "постамериканськими" оборонними планами - Politico
11:00 • 10038 перегляди
Оборона Покровська продовжується, контролюється майже 13 кв. км на півночі міста - угруповання "Схід"
Ексклюзив
09:54 • 17217 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
08:28 • 15627 перегляди
Діти не мають страждати, щоб хтось на цьому заробляв: правозахисниця підтримала ініціативу Генпрокурора Кравченка щодо масштабної перевірки дитбудинків
9 грудня, 20:28 • 26771 перегляди
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
9 грудня, 20:14 • 41486 перегляди
Україна готова провести вибори, але є два питання щодо цього - Зеленський
9 грудня, 18:20 • 40894 перегляди
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
Міжнародний день прав людини: яка ситуація з правами людини в Україні та світі10 грудня, 05:30
Деталі мирної угоди для України стають більш чіткими - WP10 грудня, 07:35
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали Трампа07:53
У Києві після повідомлень про смерть сина Каденюка поліція підтвердила: виявили тіло чоловіка з ножовими пораненнями08:37
Найзухваліша операція сучасної війни: WSJ опублікувало нові деталі операції "Павутина" СБУ09:17
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 312:17
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
09:54
Ексклюзив
09:54 • 17221 перегляди
Міжнародний день прав людини: яка ситуація з правами людини в Україні та світі10 грудня, 05:30
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба9 грудня, 15:34
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалість9 грудня, 12:00
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки13:37
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитування12:35
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокаті12:19
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастіше10:30
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали Трампа07:53
Син першого космонавта України Каденюка знайдений мертвим у Києві: поліція почала розслідування

Київ • УНН

 • 152 перегляди

Правоохоронці розслідують смерть 41-річного сина Леоніда Каденюка, Дмитра, у Печерському районі столиці. За попередніми даними, чоловік, який страждав на депресію, був знайдений із ножовими пораненнями, двері квартири були зачинені, а ніж знаходився у його руці.

Син першого космонавта України Каденюка знайдений мертвим у Києві: поліція почала розслідування

Правоохоронці почали кримінальне провадження за фактом смерті чоловіка у Печерському районі столиці. Йдеться про 41-річного Дмитра Каденюка, сина покійного першого українського космонавта часів Незалежності Леоніда Каденюка, повідомляє УНН з посиланням на ГУНП України в Києві.

Деталі

На місці події працювали слідчі, криміналісти, оперативні працівники та судово-медичний експерт. Вони провели першочергові слідчі дії, проаналізували відео з камер спостереження та опитали свідків.

За попередніми даними, на момент події вхідні двері до квартири були зачинені і не мали слідів злому, а ніж, яким ймовірно були спричинені тілесні ушкодження, загиблий тримав у своїй руці. Крім того, опитані мешканці вказаного будинку повідомили, що будь-якого шуму чи звуків боротьби не чули.

Загиблий упродовж тривалого часу мав депресивні розлади, що відображалось на його поведінці. Напередодні ввечері у чоловіка стався черговий нервовий зрив, а на ранок матір виявила його без ознак життя та повідомила до поліції

- йдеться в заяві правоохоронців.

За вказаним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство із додатковою відміткою "самогубство"). Тіло сина Каденюка направлено для проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті.

Нагадаємо

Правоохоронці виявили тіло сина першого космонавта України часів Незалежності в Печерському районі Києва у середу, 10 грудня.

Євген Устименко

