Сын первого космонавта Украины Каденюка найден мертвым в Киеве: полиция начала расследование

Правоохранители начали уголовное производство по факту смерти мужчины в Печерском районе столицы. Речь идет о 41-летнем Дмитрии Каденюке, сыне покойного первого украинского космонавта времен Независимости Леонида Каденюка, сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Киеве.

Детали

На месте происшествия работали следователи, криминалисты, оперативные работники и судебно-медицинский эксперт. Они провели первоочередные следственные действия, проанализировали видео с камер наблюдения и опросили свидетелей.

По предварительным данным, на момент происшествия входная дверь в квартиру была закрыта и не имела следов взлома, а нож, которым предположительно были причинены телесные повреждения, погибший держал в своей руке. Кроме того, опрошенные жители указанного дома сообщили, что какого-либо шума или звуков борьбы не слышали.

Погибший на протяжении длительного времени имел депрессивные расстройства, что отражалось на его поведении. Накануне вечером у мужчины случился очередной нервный срыв, а на утро мать обнаружила его без признаков жизни и сообщила в полицию - говорится в заявлении правоохранителей.

По указанному факту следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с дополнительной отметкой "самоубийство"). Тело сына Каденюка направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти.

Напомним

Правоохранители обнаружили тело сына первого космонавта Украины времен Независимости в Печерском районе Киева в среду, 10 декабря.