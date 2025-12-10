Сын первого космонавта Украины Каденюка найден мертвым в Киеве: полиция начала расследование
Киев • УНН
Правоохранители расследуют смерть 41-летнего сына Леонида Каденюка, Дмитрия, в Печерском районе столицы. По предварительным данным, мужчина, страдавший депрессией, был найден с ножевыми ранениями, дверь квартиры была заперта, а нож находился в его руке.
Правоохранители начали уголовное производство по факту смерти мужчины в Печерском районе столицы. Речь идет о 41-летнем Дмитрии Каденюке, сыне покойного первого украинского космонавта времен Независимости Леонида Каденюка, сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Киеве.
Детали
На месте происшествия работали следователи, криминалисты, оперативные работники и судебно-медицинский эксперт. Они провели первоочередные следственные действия, проанализировали видео с камер наблюдения и опросили свидетелей.
По предварительным данным, на момент происшествия входная дверь в квартиру была закрыта и не имела следов взлома, а нож, которым предположительно были причинены телесные повреждения, погибший держал в своей руке. Кроме того, опрошенные жители указанного дома сообщили, что какого-либо шума или звуков борьбы не слышали.
Погибший на протяжении длительного времени имел депрессивные расстройства, что отражалось на его поведении. Накануне вечером у мужчины случился очередной нервный срыв, а на утро мать обнаружила его без признаков жизни и сообщила в полицию
По указанному факту следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с дополнительной отметкой "самоубийство"). Тело сына Каденюка направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти.
Напомним
Правоохранители обнаружили тело сына первого космонавта Украины времен Независимости в Печерском районе Киева в среду, 10 декабря.