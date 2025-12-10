Сын первого космонавта Украины Каденюка найден мертвым в Киеве: полиция начала расследование

$42.180.11
49.090.07
ukenru
Эксклюзив
13:11 • 1484 просмотра
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
12:48 • 3454 просмотра
"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения
11:35 • 8646 просмотра
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
11:00 • 10323 просмотра
Оборона Покровска продолжается, контролируется почти 13 кв. км на севере города - группировка "Восток"
Эксклюзив
09:54 • 17606 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
08:28 • 15718 просмотра
Дети не должны страдать, чтобы кто-то на этом зарабатывал: правозащитница поддержала инициативу Генпрокурора Кравченко о масштабной проверке детдомов
9 декабря, 20:28 • 26794 просмотра
Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
9 декабря, 20:14 • 41519 просмотра
Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский
9 декабря, 18:20 • 40937 просмотра
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
9 декабря, 18:04 • 31901 просмотра
“Вы получите дырку от бублика”: Мельник о призывах россии к Украине о капитуляции
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
1м/с
84%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире10 декабря, 05:30 • 30300 просмотра
Детали мирного соглашения для Украины становятся более четкими - WP10 декабря, 07:35 • 18715 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo07:53 • 16887 просмотра
В Киеве после сообщений о смерти сына Каденюка полиция подтвердила: обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениямиPhoto08:37 • 7798 просмотра
Самая дерзкая операция современной войны: WSJ опубликовало новые детали операции "Паутина" СБУPhoto09:17 • 11410 просмотра
публикации
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
09:54 • 17613 просмотра
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире10 декабря, 05:30 • 30639 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба9 декабря, 15:34 • 67505 просмотра
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto9 декабря, 12:00 • 51739 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев9 декабря, 07:23 • 68413 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Лавров Сергей Викторович
Кир Стармер
Андрюс Кубилиус
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Великобритания
Франция
Реклама
УНН Lite
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки13:37 • 98 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto12:35 • 1380 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo12:19 • 1684 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10:30 • 4116 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo07:53 • 17137 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
The New York Times
Ракетный комплекс "Тор

Сын первого космонавта Украины Каденюка найден мертвым в Киеве: полиция начала расследование

Киев • УНН

 • 670 просмотра

Правоохранители расследуют смерть 41-летнего сына Леонида Каденюка, Дмитрия, в Печерском районе столицы. По предварительным данным, мужчина, страдавший депрессией, был найден с ножевыми ранениями, дверь квартиры была заперта, а нож находился в его руке.

Сын первого космонавта Украины Каденюка найден мертвым в Киеве: полиция начала расследование

Правоохранители начали уголовное производство по факту смерти мужчины в Печерском районе столицы. Речь идет о 41-летнем Дмитрии Каденюке, сыне покойного первого украинского космонавта времен Независимости Леонида Каденюка, сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Киеве.

Детали

На месте происшествия работали следователи, криминалисты, оперативные работники и судебно-медицинский эксперт. Они провели первоочередные следственные действия, проанализировали видео с камер наблюдения и опросили свидетелей.

По предварительным данным, на момент происшествия входная дверь в квартиру была закрыта и не имела следов взлома, а нож, которым предположительно были причинены телесные повреждения, погибший держал в своей руке. Кроме того, опрошенные жители указанного дома сообщили, что какого-либо шума или звуков борьбы не слышали.

Погибший на протяжении длительного времени имел депрессивные расстройства, что отражалось на его поведении. Накануне вечером у мужчины случился очередной нервный срыв, а на утро мать обнаружила его без признаков жизни и сообщила в полицию

- говорится в заявлении правоохранителей.

По указанному факту следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с дополнительной отметкой "самоубийство"). Тело сына Каденюка направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти.

Напомним

Правоохранители обнаружили тело сына первого космонавта Украины времен Независимости в Печерском районе Киева в среду, 10 декабря.

Евгений Устименко

ОбществоКиевКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Киев