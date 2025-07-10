Син кримінального авторитета з орбіти Коломойського замовив вбивство свідків у справі батька

Правоохоронці повідомили про підозру двом адвокатам, які пропонували 1 млн доларів за уникнення кримінальної відповідальності підзахисного і 100 тисяч доларів за умисне вбивство свідків. Про це УНН повідомляє із посиланням на Офіс Генпрокурора.

За даними УНН, підозру отримав, зокрема син кримінального авторитета з орбіти Ігоря Коломойського Олександра Грицуна - Дмитро.

9 липня 2025 року у місті Дніпро прокурорами Офісу Генерального спільно з Головним слідчим управлінням Національної поліції України за оперативного супроводу Департаменту карного розшуку Національної поліції України викрито і повідомлено про підозру адвокату, який намагався за неправомірну вигоду вирішити питання щодо уникнення кримінальної відповідальності його підзахисним та пов’язаними із ним особами, за вчинення низки тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, а також покращення їхнього процесуального становища шляхом зміни правової кваліфікації інкримінованих діянь на більш м’які, закриття кримінальних проваджень, застосування до підозрюваних меншої міри покарання тощо. - йдеться у повідомленні Офісу Генпрокурора.

Як повідомляється, за вирішення цих питань адвокат планував передати уповноваженим службовим особам неправомірну вигоду загальною сумою, що складає 1 мільйон доларів.

Правоохоронці задокументували факт передачі адвокатом частини неправомірної вигоди у сумі 100 тисяч доларів.

Дії адвоката кваліфіковали за ч. 3 ст. 369 КК України - надання неправомірної вигоди за вчинення службовою особою, яка займає відповідальне становище, в інтересах третіх осіб, дій з використанням службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

За вчинене адвокату та співучаснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна.

Сам підзахисний, як зазначається, має зв’язки з кримінальними колами та вплив на них на місцевому рівні (один з обласних центрів України).

Його син – теж адвокат, ще один адвокат в цій історії. Він пропонував 100 тисяч доларів за умисне вбивство ключових свідків у кримінальному провадженні проти свого батька - розповіли в прокуратурі.

Правоохоронцями задокументовано факт передачі сином підозрюваного частини коштів для підготовки вчинення зазначеного злочину у сумі 11 тисяч доларів.

Прокурорами Офісу Генерального прокурора у спосіб, передбачений КПК України, здійснено повідомлення про підозру зазначеній особі за ч. 1 ст. 14, п. п. 1, 5, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України.

За вчинення даного злочину передбачено покарання у виді позбавлення волі строком від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Наразі досудове розслідування триває.

Доповнення

Батько Дмитра, Олександр Грицун, займався бізнесом, мав кримінальний вплив. І батько, і син вважаються людьми з орбіти Ігоря Коломойського.

Сам же Дмитро Грицун балотувався у 2024 році до Верховної Ради 8-го скликання по 49-му округу. Втім до парламенту йому не вдалось потрапити.

Перед виборами до Верховної Ради в мережі з'явився аудіозапис, на якому спілкуються чоловіки, чиї голоси схожі на Ігоря Коломойського, Геннадія Корбана та Давида Жванії. За даними ЗМІ, ймовірно йшлось про вибори на території Донецької області. Згадували, зокрема, і Дмитра Грицуна, як "їх людину".

Людина з голосом, схожим на Корбана, диктувала людині з голосом, схожим на Жванія, номери виборчих округів і прізвища кандидатів, а нібито Жванія перепитує про особистості цих кандидатів.

" А на 49-му (хто- ред.)?

- У нас там Грицун.

<...>

- А хто він?

- Це наша людина.

- А взагалі, за професією?

- За професією - бізнесмен", - чути діалог на відео.