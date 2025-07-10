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Сын криминального авторитета из орбиты Коломойского заказал убийство свидетелей по делу отца

Киев • УНН

 • 100 просмотра

Двум адвокатам, среди которых сын криминального авторитета из орбиты Коломойского, сообщено о подозрении.

Сын криминального авторитета из орбиты Коломойского заказал убийство свидетелей по делу отца

Правоохранители сообщили о подозрении двум адвокатам, которые предлагали 1 млн долларов за избежание уголовной ответственности подзащитного и 100 тысяч долларов за умышленное убийство свидетелей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора

По данным УНН, подозрение получил, в частности, сын криминального авторитета из орбиты Игоря Коломойского Александра Грицуна - Дмитрий. 

9 июля 2025 года в городе Днепр прокурорами Офиса Генерального совместно с Главным следственным управлением Национальной полиции Украины при оперативном сопровождении Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины разоблачен и уведомлен о подозрении адвокат, который пытался за неправомерную выгоду решить вопрос об избежании уголовной ответственности его подзащитным и связанными с ним лицами, за совершение ряда тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений, а также улучшение их процессуального положения путем изменения правовой квалификации инкриминируемых деяний на более мягкие, закрытия уголовных производств, применения к подозреваемым меньшей меры наказания и т.д.

- говорится в сообщении Офиса Генпрокурора. 

Как сообщается, за решение этих вопросов адвокат планировал передать уполномоченным должностным лицам неправомерную выгоду общей суммой, составляющей 1 миллион долларов.

Правоохранители задокументировали факт передачи адвокатом части неправомерной выгоды в сумме 100 тысяч долларов.

Действия адвоката квалифицированы по ч. 3 ст. 369 УК Украины - предоставление неправомерной выгоды за совершение должностным лицом, занимающим ответственное положение, в интересах третьих лиц, действий с использованием служебного положения, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

За совершенное адвокату и соучастнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества.

Сам подзащитный, как отмечается, имеет связи с криминальными кругами и влияние на них на местном уровне (один из областных центров Украины). 

Его сын – тоже адвокат, еще один адвокат в этой истории. Он предлагал 100 тысяч долларов за умышленное убийство ключевых свидетелей в уголовном производстве против своего отца

- рассказали в прокуратуре. 

Правоохранителями задокументирован факт передачи сыном подозреваемого части средств для подготовки совершения указанного преступления в сумме 11 тысяч долларов.

Прокурорами Офиса Генерального прокурора способом, предусмотренным УПК Украины, осуществлено сообщение о подозрении указанному лицу по ч. 1 ст. 14, п. п. 1, 5, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины.

За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Дополнение

Отец Дмитрия, Александр Грицун, занимался бизнесом, имел криминальное влияние. И отец, и сын считаются людьми из орбиты Игоря Коломойского.

Сам же Дмитрий Грицун баллотировался в 2024 году в Верховную Раду 8-го созыва по 49-му округу. Впрочем, в парламент ему не удалось попасть.

Перед выборами в Верховную Раду в сети появилась аудиозапись, на которой общаются мужчины, чьи голоса похожи на Игоря Коломойского, Геннадия Корбана и Давида Жванию. По данным СМИ, вероятно, речь шла о выборах на территории Донецкой области.  Упоминали, в частности, и Дмитрия Грицуна, как "их человека".

Человек с голосом, похожим на Корбана, диктовал человеку с голосом, похожим на Жванию, номера избирательных округов и фамилии кандидатов, а якобы Жвания переспрашивает о личностях этих кандидатов.

" А на 49-м (кто- ред.)?

 - У нас там Грицун.

<...>

 - А кто он?

 - Это наш человек.

 - А вообще, по профессии?

 - По профессии - бизнесмен", - слышен диалог на видео.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Донецкая область
Игорь Коломойский
Верховная Рада
Украина
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