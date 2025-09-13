Сили ППО знешкодили 137 зі 164 безпілотників, якими росіяни з вечора атакували Україну
Київ • УНН
В ніч на 13 вересня РФ атакувала Україну 164 безпілотниками та балістичною ракетою. Сили ППО знищили 137 БпЛА, зафіксовано влучання ракети та 27 дронів.
У ніч на 13 вересня рф запустила по Україні 164 безпілотники і балістичну ракету Іскандер-М/KN-23, сили ППО знищили 137 БпЛА. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, пише УНН.
У ніч на 13 вересня (із 20.00 12 вересня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23, та 164-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф., близько 90 із них – шахеди
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 137 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Зафіксовано влучання ракети та 27 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.
