Силы ПВО обезвредили 137 из 164 беспилотников, которыми россияне с вечера атаковали Украину

07:00
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo
12 сентября, 19:25
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
12 сентября, 09:11
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
12 сентября, 08:46
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
Британский принц Гарри посетил место российской атаки в Киеве — Ткаченко 12 сентября, 21:08
В Одесской области разыскивают девятимесячную девочку Маргариту Гасан - полиция 12 сентября, 21:41
Украинские военные освободили село Филия на Днепропетровщине - "Скала" 12 сентября, 23:58
"Потреби ждать нет": Конгресс США может ввести антироссийские санкции без одобрения Трампа - сенатор 13 сентября, 00:52
В Киевской области мужчина поджег гараж с владельцем и автомобилем из-за отказа прикурить сигарету 01:55
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмы 07:00
Инвестиции в человеческий капитал: как международные компании обучают украинских врачей 12 сентября, 17:22
Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек 12 сентября, 15:32
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день 12 сентября, 14:30
Блестящие инвестиции: стоит ли хранить деньги в драгоценных камнях 12 сентября, 14:26
Дональд Трамп
Принц Гарри, герцог Сассекский
Владимир Зеленский
Сергей Лысак
Борис Джонсон
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Великобритания
Китай
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходные 12 сентября, 14:01
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений 11 сентября, 14:57
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеров 11 сентября, 11:11
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом 11 сентября, 07:32
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов 10 сентября, 12:07
9К720 Искандер
Шахед-136
Хранитель
MIM-104 Patriot
E-6 Mercury

Силы ПВО обезвредили 137 из 164 беспилотников, которыми россияне с вечера атаковали Украину

Киев • УНН

 • 342 просмотра

В ночь на 13 сентября рф атаковала Украину 164 беспилотниками и баллистической ракетой. Силы ПВО уничтожили 137 БпЛА, зафиксировано попадание ракеты и 27 дронов.

Силы ПВО обезвредили 137 из 164 беспилотников, которыми россияне с вечера атаковали Украину

В ночь на 13 сентября рф запустила по Украине 164 беспилотника и баллистическую ракету Искандер-М/KN-23, силы ПВО уничтожили 137 БпЛА. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, пишет УНН.

В ночь на 13 сентября (с 20.00 12 сентября) противник атаковал баллистической ракетой Искандер-М/KN-23, и 164-мя ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ., около 90 из них – шахеды

- говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 137 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание ракеты и 27 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

Армия рф потеряла 950 военных и 39 артсистем за сутки - Генштаб 13.09.25, 07:59

Ольга Розгон

ОбществоВойна в Украине
Курск
Военно-воздушные силы Украины
Шахед-136
9К720 Искандер
Украина