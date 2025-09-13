Силы ПВО обезвредили 137 из 164 беспилотников, которыми россияне с вечера атаковали Украину

В ночь на 13 сентября рф запустила по Украине 164 беспилотника и баллистическую ракету Искандер-М/KN-23, силы ПВО уничтожили 137 БпЛА. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, пишет УНН.

В ночь на 13 сентября (с 20.00 12 сентября) противник атаковал баллистической ракетой Искандер-М/KN-23, и 164-мя ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ., около 90 из них – шахеды - говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 137 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание ракеты и 27 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

Армия рф потеряла 950 военных и 39 артсистем за сутки - Генштаб