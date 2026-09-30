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The Guardian
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Сили оборони уразили склад дронів, КСП та об'єкти забезпечення рф

Київ • УНН

 • 1800 перегляди

Сили оборони уразили російські військові об’єкти на Донеччині, Луганщині та в Криму. Серед цілей — склад дронів і командний пункт.

Сили оборони уразили склад дронів, КСП та об'єкти забезпечення рф
фото ілюстративне

29 вересня та в ніч на 30 вересня Сили оборони України уразили низку військових об’єктів російських окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

За інформацією Генштабу, у Гранітному Донецької області українські військові уразили склад безпілотників противника.

Водночас, у Лисичанську Луганської області під удар потрапив командно-спостережний пункт підрозділу російських військ.

Також у Старобільську Луганської області уражено ремонтну базу російських підрозділів. Крім того, в Азовському, Мангуші, Новоандріївці та Волновасі Донецької області, а також у Кумовому Криму уражено склади матеріально-технічних засобів, повідомили в Генштабі.

"Робота по ключових військових цілях російських окупантів триває. Далі буде! Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

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Алла Кіосак

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