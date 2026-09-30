Сили оборони уразили склад дронів, КСП та об'єкти забезпечення рф
Київ • УНН
Сили оборони уразили російські військові об’єкти на Донеччині, Луганщині та в Криму. Серед цілей — склад дронів і командний пункт.
29 вересня та в ніч на 30 вересня Сили оборони України уразили низку військових об’єктів російських окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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За інформацією Генштабу, у Гранітному Донецької області українські військові уразили склад безпілотників противника.
Водночас, у Лисичанську Луганської області під удар потрапив командно-спостережний пункт підрозділу російських військ.
Також у Старобільську Луганської області уражено ремонтну базу російських підрозділів. Крім того, в Азовському, Мангуші, Новоандріївці та Волновасі Донецької області, а також у Кумовому Криму уражено склади матеріально-технічних засобів, повідомили в Генштабі.
"Робота по ключових військових цілях російських окупантів триває. Далі буде! Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.
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