Силы обороны поразили склад дронов, КСП и объекты обеспечения рф

$44.860.0550.930.05
ukenru
10:07 • 1864 просмотра
Инцидент на борту Flydubai: СМИ узнали, что один пилот имеет оманское происхождение, другой - эмиратскоеVideo
08:44 • 10340 просмотра
Основной целью российского удара были объекты энергетики в Киеве и области — ЗеленскийVideo
07:45 • 11246 просмотра
Час воздушной тревоги обходится Украине в $45 миллионов — Минэкономики
Эксклюзив
06:35 • 22910 просмотра
"Это просто сокровище": диетолог рассказала о пользе тыквы для организма
05:16 • 16784 просмотра
рф атаковала Украину «Цирконами» и баллистикой — обезврежены пять ракет и 155 из 188 дронов
30 сентября, 02:27 • 29860 просмотра
Украина просит ЕС использовать активы РФ для покрытия дефицита в размере 78 млрд долларов — СМИ
30 сентября, 01:26 • 32197 просмотра
Ночная атака на Киев: двое раненых, вспыхнули пожары
30 сентября, 00:27 • 24822 просмотра
Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: вспыхнули пожары, возникли проблемы с электро- и водоснабжением
29 сентября, 22:52 • 24310 просмотра
Переговоры по Украине могут начаться в скором времени — Вадефуль
29 сентября, 21:23 • 24079 просмотра
Дроны атаковали Харьков: повреждены дома и автомобили, пострадал ребёнок
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+17°
2м/с
63%
759мм
Популярные новости
50 стран и четыре организации пообещали содействовать возвращению домой депортированных украинских детей30 сентября, 00:55 • 18455 просмотра
Трамп назвал Ким Чен Ына другом и признал ядерный потенциал КНДРVideo30 сентября, 01:56 • 12139 просмотра
Что празднуют 30 сентября в Украине и мире30 сентября, 02:58 • 8800 просмотра
В результате ночной атаки на Киев погибли два человека, пострадали четверо30 сентября, 04:02 • 11572 просмотра
Во время рейса подрались пилоты украинского и российского происхождения — что известно об инциденте на борту Flydubai Video09:17 • 8156 просмотра
публикации
"Это просто сокровище": диетолог рассказала о пользе тыквы для организма
Эксклюзив
06:35 • 22910 просмотра
85-я годовщина трагедии Бабьего Яра: Украина чтит память жертв29 сентября, 16:32 • 50508 просмотра
Всемирный день сердца: как снизить риски и не пропустить опасные симптомы29 сентября, 16:13 • 56023 просмотра
В рф упал бомбардировщик Ту-95, один из таких обстреливал "Охматдет" — что известно о самолётеPhotoVideo29 сентября, 14:38 • 45342 просмотра
Синабоны дома: 5 рецептов пышных булочек с разными начинкамиPhoto29 сентября, 12:47 • 53317 просмотра
Актуальные люди
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Сергей Марченко
Ким Чен Ын
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Крым
Германия
Реклама
УНН Lite
Родной для всей страны "Шева" — Зеленский эмоционально поздравил Шевченко с юбилеемVideo29 сентября, 19:04 • 32679 просмотра
Шевченко оказался в "Милане" благодаря VHS-кассете — СМИ вспомнили о переходе "Шевы" в ИталиюVideo29 сентября, 17:12 • 39176 просмотра
Еще один ребенок Джоли и Питта отказался от фамилии отцаVideo29 сентября, 13:55 • 42534 просмотра
"Ангел" Victoria's Secret Барбара Палвин впервые стала мамой29 сентября, 02:04 • 50025 просмотра
Али Лартер вышла на красную дорожку с 11-летней дочерью, которую называют её «двойником»29 сентября, 00:05 • 51586 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Отопление
Хранитель
Техника
Ланцет (барражирующий боеприпас)

Силы обороны поразили склад дронов, КСП и объекты обеспечения рф

Киев • УНН

 • 1956 просмотра

Силы обороны поразили российские военные объекты в Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму. Среди целей — склад дронов и командный пункт.

Силы обороны поразили склад дронов, КСП и объекты обеспечения рф

29 сентября и в ночь на 30 сентября Силы обороны Украины поразили ряд военных объектов российских оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

По информации Генштаба, в Гранитном Донецкой области украинские военные поразили склад беспилотников противника.

В то же время в Лисичанске Луганской области под удар попал командно-наблюдательный пункт подразделения российских войск.

Также в Старобельске Луганской области поражена ремонтная база российских подразделений. Кроме того, в Азовском, Мангуше, Новоандреевке и Волновахе Донецкой области, а также в Кумовом Крыму поражены склады материально-технических средств, сообщили в Генштабе.

"Работа по ключевым военным целям российских оккупантов продолжается. Дальше будет! Слава Украине!" — подчеркнули в Генштабе.

На фронте произошло почти 200 боевых столкновений — в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях29.09.26, 23:56 • 4814 просмотров

Алла Киосак

Война в Украине
Война в Украине
Донецкая область
Луганская область
Крым