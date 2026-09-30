Силы обороны поразили склад дронов, КСП и объекты обеспечения рф

Час воздушной тревоги обходится Украине в $45 миллионов — Минэкономики

Час воздушной тревоги обходится Украине в $45 миллионов — Минэкономики

Час воздушной тревоги обходится Украине в $45 миллионов — Минэкономики

Час воздушной тревоги обходится Украине в $45 миллионов — Минэкономики

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