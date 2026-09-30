Силы обороны поразили склад дронов, КСП и объекты обеспечения рф
Киев • УНН
Силы обороны поразили российские военные объекты в Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму. Среди целей — склад дронов и командный пункт.
29 сентября и в ночь на 30 сентября Силы обороны Украины поразили ряд военных объектов российских оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
По информации Генштаба, в Гранитном Донецкой области украинские военные поразили склад беспилотников противника.
В то же время в Лисичанске Луганской области под удар попал командно-наблюдательный пункт подразделения российских войск.
Также в Старобельске Луганской области поражена ремонтная база российских подразделений. Кроме того, в Азовском, Мангуше, Новоандреевке и Волновахе Донецкой области, а также в Кумовом Крыму поражены склады материально-технических средств, сообщили в Генштабе.
"Работа по ключевым военным целям российских оккупантов продолжается. Дальше будет! Слава Украине!" — подчеркнули в Генштабе.
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