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Силоміць утримували десятки людей в "реабілітаційному центрі": у Києві судитимуть зловмисників

Силоміць утримували десятки людей в "реабілітаційному центрі": у Києві судитимуть зловмисників

Київ • УНН

 • 21546 перегляди

Організована злочинна група створила фіктивний "реабілітаційний центр", де насильно утримувала десятки людей за 20-25 тисяч гривень на місяць, викрадаючи їх під виглядом примусового лікування від наркоманії та алкоголізму.

У Києві судитимуть учасників організованої злочинної групи, які утримували в неволі десятки викрадених людей в псевдо реабілітаційному центрі. Там людей силомість утримували за 20-25 тисяч гривень на місяць. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури. 

Оболонською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно організатора та 3 учасників організованої злочинної групи, які облаштували фіктивний реабілітаційний центр, куди силоміць доправляли "пацієнтів" та утримували їх в неволі (ч. 3 ст. 146, ч. 5 ст. 190, ч.1 ст.263, ч.1 ст.162 КК України)

- повідомили у прокуратурі.

Підозрювані облаштували у приватному секторі одного з районів Одеси фіктивний реабілітаційний центр для лікування нарко- та алкозалежних людей. Організував його 33-річний житель Одеської області. Він створив громадську організацію та залучив своїх знайомих. 

Зловмисники через вебресурс під виглядом примусового лікування нарко- та алкозалежних осіб приймали замовлення на викрадення конкретних людей з поміщенням їх у "реабілітаційний центр". За 30-40 тисяч гривень людину силоміць доставляли на "лікування". Замовник послуги повинен був вказати анкетні дані людини та повідомити місце її перебування.

Після отримання грошей за "пацієнтом" одразу виїжджали чоловіки спортивної статури, які примусово доставляли людину в псевдореабілітаційний центр. При цьому вони видавали себе за представників правоохоронних органів чи державних установ. 

Як вказали в прокуратурі, довідок про стан здоров’я "пацієнта" учасники угруповання не вимагали, медичних працівників серед персоналу центру не було.

Щомісячний платіж за подальше утримання в "центрі" становив 20-25 тисяч гривень. Викрадених людей утримували протягом тривалого часу без їхньої згоди, без жодних правових підстав та без належної медичної чи психологічної допомоги

- додали у прокуратурі.

Крім того, у бранців відбирали мобільні телефони та всі особисті речі, обмежували будь-які їхні контакти з рідними та забороняли покидати приміщення. Самі ж приміщення були облаштовані решітками, а з вікон зняті віконні ручки, щоб унеможливити будь-які спроби втечі.

У межах досудового розслідування правоохоронці задокументували факт викрадення на замовлення громадянина у Оболонському районі столиці.

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Правоохоронці провели 17 обшуків на території міста Одеси, у ході яких звільнили 20 людей, яких утримували в псевдореабілітаційних центрах проти їх волі.

Під час обшуків у фігурантів вилучили підроблені посвідчення різних правоохоронних органів, травматичну та вогнепальну зброю, гранату ф1, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, "чорнові" записи та готівку. 

Як повідомляється, організатор та один із виконавців перебуває під вартою, відносно інших двох виконавців судом обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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