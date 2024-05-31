Викрадали елітні автомобілі в країнах ЄС: знешкоджено міжнародну групу злочинців
Київ • УНН
Міжнародна злочинна організація, що спеціалізувалася на викраденні автомобілів класу люкс у лізингових компаній в країнах ЄС, була ліквідована в ході спільної операції за участю правоохоронних органів України, Франції, Іспанії, Польщі та Європолу.
У результаті міжнародної спецоперації правоохоронці ліквідували злочинну організацію, яка спеціалізувалася на викраденні автомобілів у країнах ЄС. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора, пише УНН.
Прокурори Офісу Генпрокурора, співробітники ДСР, ГСУ Нацполіції України спільно з колегами із Франції, Іспанії та Польщі, а також Європолу та Євроюсту викрили учасників міжнародної злочинної організації, яка спеціалізувалася на заволодінні транспортних засобів лізингових компаній в країнах ЄС. Для оперативного обміну інформацією між правоохоронцями були створені міжнародні оперативні та слідчі групи (OTF та JIT). А сама спецоперація отримала умовну назву Matador,
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Зазначається, що до злочинної організації входило понад 50 громадян з різних країн - України, Франції, Іспанії, Польщі, Литви, рф та інших держав. Вона мала свою ієрархічну структуру, де учасникам кожної відокремленої групи відводилась окрема роль - вербувальників, перевізників, техніків, механіків та координаторів.
Учасники схеми орендували або брали в лізинг елітні автомобілі на документи підставних осіб. Вербувальники підшуковували їх в Україні. Забезпечували логістику під час переїзду та проживання. Після оформлення авто за підробленими документами "перевізники" доставляли транспортні засоби з місць оренди до визначеної адреси.
Окремою гілкою угруповання були так звані "чорні механіки". До їхніх обовʼязків входило несанкціоноване вимкнення сигналів GPS та кустарна заміна номерів. Учасники ще однієї ланки легалізували ці автівки та продавали до третіх країн.
На цей час задокументовано причетність членів злочинної організації до скоєння 36 епізодів незаконного заволодіння елітними авто на території Іспанії, Франції, Швейцарії, Бельгії, Німеччини, Австрії, Португалії та Італії.
У травні 2024 року правоохоронці одночасно провели близько 70 обшуків за місцями проживання фігурантів, а також переробки та збуту викрадених транспортних засобів на території України, Франції, Іспанії, Польщі, Латвії та Німеччини.
Затримано 13 осіб - лідерів та основних учасників міжнародної злочинної організації.
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