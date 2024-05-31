Викрадали елітні автомобілі в країнах ЄС: знешкоджено міжнародну групу злочинців

ukenru
10:47 • 27672 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 44778 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
07:30 • 46577 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 62298 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 76866 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 114635 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 137815 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 139861 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 246885 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171322 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
4 м/с
45 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сьогодні в Україні відбудеться унікальне сонячне затемнення

Сьогодні в Україні відбудеться унікальне сонячне затемнення

29 березня, 04:24 • 13817 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

29 березня, 06:20 • 39583 перегляди
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

29 березня, 07:19 • 20775 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 42752 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

07:57 • 30934 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 246880 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 365169 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 380026 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 295151 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 367950 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 235 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 263 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 62215 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 78729 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 89931 перегляди
Актуальне
Викрадали елітні автомобілі в країнах ЄС: знешкоджено міжнародну групу злочинців

Викрадали елітні автомобілі в країнах ЄС: знешкоджено міжнародну групу злочинців

Київ • УНН

 • 22778 перегляди

Міжнародна злочинна організація, що спеціалізувалася на викраденні автомобілів класу люкс у лізингових компаній в країнах ЄС, була ліквідована в ході спільної операції за участю правоохоронних органів України, Франції, Іспанії, Польщі та Європолу.

У результаті міжнародної спецоперації правоохоронці ліквідували злочинну організацію, яка спеціалізувалася на викраденні автомобілів у країнах ЄС. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора, пише УНН.

Прокурори Офісу Генпрокурора, співробітники ДСР, ГСУ Нацполіції України спільно з колегами із Франції, Іспанії та Польщі, а також Європолу та Євроюсту викрили учасників міжнародної злочинної організації, яка спеціалізувалася на заволодінні транспортних засобів лізингових компаній в країнах ЄС. Для оперативного обміну інформацією між правоохоронцями були створені міжнародні оперативні та слідчі групи (OTF та JIT). А сама спецоперація отримала умовну назву Matador,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що до злочинної організації входило понад 50 громадян з різних країн - України, Франції, Іспанії, Польщі, Литви, рф та інших держав. Вона мала свою ієрархічну структуру, де учасникам кожної відокремленої групи відводилась окрема роль - вербувальників, перевізників, техніків, механіків та координаторів.

Учасники схеми орендували або брали в лізинг елітні автомобілі на документи підставних осіб. Вербувальники підшуковували їх в Україні. Забезпечували логістику під час переїзду та проживання. Після оформлення авто за підробленими документами "перевізники" доставляли транспортні засоби з місць оренди до визначеної адреси.

Окремою гілкою угруповання були так звані "чорні механіки". До їхніх обовʼязків входило несанкціоноване вимкнення сигналів GPS та кустарна заміна номерів. Учасники ще однієї ланки легалізували ці автівки та продавали до третіх країн.

На цей час задокументовано причетність членів злочинної організації до скоєння 36 епізодів незаконного заволодіння елітними авто на території Іспанії, Франції, Швейцарії, Бельгії, Німеччини, Австрії, Португалії та Італії.

У травні 2024 року правоохоронці одночасно провели близько 70 обшуків за місцями проживання фігурантів, а також переробки та збуту викрадених транспортних засобів на території України, Франції, Іспанії, Польщі, Латвії та Німеччини.

Затримано 13 осіб - лідерів та основних учасників міжнародної злочинної організації.

Європол провів найбільшу в історії операцію проти ботнетів30.05.24, 13:52 • 19017 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Кримінал та НПНовини Світу
latviiaЛатвія
avstriiaАвстрія
shveitsariiaШвейцарія
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
frantsiiaФранція
lytvaЛитва
belhiiaБельгія
italiiaІталія
ispaniiaІспанія
nimechchynaНімеччина
portuhaliiaПортугалія
ukrainaУкраїна
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,458.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,851.51